Leonardo e Metro Aviation, firmato accordo di distribuzione per l'AW09

Leonardo e Metro Aviation, siglato accordo di distribuzione per l'elicottero AW09 in Nord America con impegno d'acquisto per 30 unità

Leonardo e Metro Aviation, operatore privato leader nella fornitura di servizi di elisoccorso negli Stati Uniti, hanno annunciato la firma di un Accordo di Distribuzione per l’elicottero monomotore di nuova generazione AW09. Metro agirà in qualità di distributore di Leonardo per questo modello negli USA e in Canada per tutte le applicazioni civili. L’Accordo di Distribuizione prevede un impegno di acquisto per 30 unità che si tradurrà in contratti preliminari.



Questo accordo espande la collaborazione avviata al salone elicotteristico Heli-Expo negli USA nel 2023, inteso a supportare l’introduzione e il posizionamento dell’AW09 negli Stati Uniti beneficiando altresì della riconosciuta esperienza e delle capacità di Metro nello sviluppo di interni per elicotteri e nell’ottenimento delle relative certificazioni, nell’erogazione di servizi e nell’addestramento. Gian Piero Cutillo, MD of Leonardo Helicopters, ha dichiarato “Siamo lieti di compiere quest’uteriore passo in avanti nella collaborazione con Metro che apre la strada all’introduzione del nostro nuovo monomotore nell’importante mercato nordamericano. Inoltre, unendo le nostre capacità industriali all’estesa e riconosciuta esperienza di Metro Aviation nelle attività operative e nel supporto rafforza la qualità dell’offerta basata sull’AW09, fornendo le migliori capacità di missione agli utilizzatori di questo modello”.



“Ho visto il prototipo di AW09 per la prima volta nel 2017 e da allora ho pensato con entusiasmo di portarlo sul mercato statunitense”, ha detto il Presidente e Amministratore Delegato di Metro Aviation Mike Stanberry. “Metro ha una partnership straordinaria con Leonardo e ha realizzato diversi interni per l’AW09. Non vediamo l’ora di inserirlo nella nostra flotta e di realizzare customizzazioni per l’elisoccorso, l’ordine pubblico, il turismo e altre applicazioni”.



L’AW09 continua ad ottenere una risposta molto positiva da tutte le geografie tenendo conto dei progressi nello sviluppo del programma. Gli operatori del settore accolgono con favore l’AW09 grazie alle sue straordinarie caratteristiche e capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto a prodotti esistenti nella sua categoria. L’AW09 integra perfettamente la gamma prodotti di Leonardo nel segmento di riferimento, introducendo un design completamente nuovo per sostenerne la posizione competitiva nel lungo periodo. Un mock-up 1:1 della cabina, unitamente a avanzate caratteristiche digitali e

di connettività del nuovo modello, sono in mostra sull’area statica di Leonardo al salone Heli-Expo suscitando grande interesse nel settore grazie alle sue caratteristiche distintive in termini di spazio in cabina, ergonomia e ingombro.

Il numero complessivo di contratti preliminari supererà presto le 100 unità a livello mondiale. Metro Aviation è il maggior operatore di elisoccorso al mondo con capacità di allestimento di interni dedicati, con oltre 170 elicotteri e aerei in 27 stati e nel Distretto di Columbia. La presenza dell’operatore è evidente, grazie alle molteplici attività tra l’altro nel soccorso e nell’ordine pubblico. Metro ha sviluppato e ricevuto certificazioni FAA per diversi componenti aeromedicali e sistemi sia per l’ala fissa che per l’ala rotante. Spesso Metro non solo effettua l’installazione ma acquista aeromobili e addestra il personale di terra e di volo. Alla base dei suoi 40 anni di esperienza e ancora oggi: sicurezza, qualità e servizio al cliente.