Leonardo, ESG Investor Day: ESG alla base del Piano Industriale

Si è svolto oggi il primo Investor Day di Leonardo dedicato ai temi ESG (Environmental, Social and Governance). L'evento ha mostrato come l’impegno e le priorità ESG sono alla base del Piano Industriale, supportando la crescita nel lungo periodo, e come l’azienda contribuisce al progresso e alla sicurezza in modo responsabile e innovativo.

Luciano Carta, Presidente di Leonardo, ha dichiarato “La Governance e le regole sono fattori chiave nel determinare il nostro futuro come azienda nel medio e lungo periodo. Il modello di governance di Leonardo è orientato al raggiungimento dei principali obiettivi ESG. Siamo consapevoli dell'importanza fondamentale di tali tematiche e per questo abbiamo integrato la sostenibilità in tutta la nostra organizzazione, dal vertice alla base. Siamo fermamente convinti di aver intrapreso il giusto percorso nel perseguire un futuro sostenibile”.

Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, ha dichiarato “Oggi vi presentiamo Leonardo sotto una lente nuova: quella ESG. Abbiamo un purpose chiaro e molto importante e stiamo attuando il nostro Piano Industriale tenendo presente come le priorità ESG siano alla base della crescita, della competitività, della redditività e dei rendimenti nel lungo periodo. Abbiamo già ottenuto risultati significativi e puntiamo a ottenere molto di più. L’impegno sulle tematiche ESG è fondamentale per cogliere le opportunità di business nel futuro, nel rispetto di tutte le regole e in ogni area geografica".

Leonardo, come leader industriale e tecnologico, ha un purpose chiaro e importante: proteggere le persone e il pianeta, garantendo difesa e sicurezza, con benefici di lungo periodo in termini di sviluppo tecnologico, innovazione e progresso. Il nostro impegno sulle tematiche ESG è al centro del modello di business di Leonardo.

Sono stati raggiunti risultati significativi fino ad oggi su decarbonizzazione, innovazione sostenibile, diversità e inclusione, attrazione dei talenti e valorizzazione delle persone, integrità e condotta aziendale responsabile.

Leonardo sta accelerando il suo percorso e ha definito obiettivi chiari, alcuni di essi già raggiunti, come: