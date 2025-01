Leonardo in Costa d’Avorio: un contributo al Piano Mattei per lo sviluppo del Paese

Leonardo in Costa d’Avorio: tecnologie innovative e collaborazione strategica per il Piano Mattei

Una delegazione di Leonardo, guidata dal presidente Stefano Pontecorvo, si è recata in missione in Costa d’Avorio con l'obiettivo di dare concreta attuazione al Piano Mattei a beneficio del Paese africano. La visita si è focalizzata sulla presentazione e sull’offerta delle avanzate tecnologie sviluppate dall’azienda italiana, nell’ambito di un piano di collaborazione già definito.

Durante la missione, la delegazione ha partecipato a una serie di incontri istituzionali con rappresentanti del governo ivoriano, tra cui i ministri dell’Agricoltura, dell’Interno e della Digitalizzazione. Questi colloqui hanno permesso di illustrare le potenziali applicazioni delle tecnologie di Leonardo in settori chiave come l’agricoltura, la sicurezza informatica, la digitalizzazione e la sanità.

Grazie alle sue competenze nel campo della cyber security, nonché alle soluzioni offerte da Telespazio e e-Geos nel settore della geo-informazione, Leonardo si propone come un partner strategico per il governo ivoriano. Le tecnologie avanzate che l’azienda è in grado di mettere a disposizione includono applicazioni di Intelligenza Artificiale, raccolta e analisi di big data, infrastrutture basate su cloud e soluzioni per lo sviluppo infrastrutturale, rispondendo alle necessità specifiche del Paese.

La missione in Costa d’Avorio rappresenta solo una tappa del più ampio impegno di Leonardo nell’ambito del Piano Mattei, che nei prossimi giorni porterà la delegazione a visitare altri Paesi del Nord Africa, proseguendo un percorso già avviato con una recente missione in Angola. Ad Abidjan, la delegazione di Leonardo è stata accompagnata durante tutti gli incontri istituzionali dall’ambasciatore d’Italia in Costa d’Avorio, Arturo Luzzi, e dall’ambasciatrice ivoriana a Roma, Nogozene Bakayoko.