Leonardo, firmato MoU con l’Arabia Saudita per espandere la collaborazione nell’aerospazio e difesa

Siglato un nuovo Memorandum of Understanding tra Leonardo e Arabia Saudita per ampliare la cooperazione in aerospazio e difesa

Nel contesto degli incontri bilaterali tra Italia e Regno dell’Arabia Saudita, il Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita (MISA), l’Autorità Generale per l’Industria Militare (GAMI) e Leonardo hanno annunciato la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding (MoU). Questo accordo mira a esplorare, sviluppare e valutare nuove opportunità di investimento e collaborazione nei settori dell’aerospazio e della difesa.

Il nuovo MoU rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto all’accordo firmato e annunciato all’inizio del 2024, che aveva come obiettivo l’individuazione di aree strategiche per una cooperazione più ampia. Tra queste, si includevano lo sviluppo di attività legate allo spazio, la manutenzione, riparazione e revisione delle aerostrutture, la localizzazione di sistemi di guerra elettronica e radar, nonché l’assemblaggio di elicotteri. L’accordo del 2024 aveva inoltre posto particolare attenzione ai sistemi di combattimento aereo, all’integrazione multi-dominio, ai processi di industrializzazione e alla formazione del capitale umano, oltre a prevedere iniziative per rafforzare la supply chain locale e il ruolo di Leonardo nella regione e nella catena del valore globale.

Grazie ai risultati positivi ottenuti con il precedente Memorandum, il nuovo accordo firmato oggi punta a consolidare e ampliare ulteriormente la collaborazione industriale. In particolare, esso rafforzerà lo sviluppo di progetti nei sistemi di combattimento aereo e nel settore elicotteristico, settori chiave per le ambizioni industriali e tecnologiche del Regno dell’Arabia Saudita.

Leonardo, nel corso degli ultimi decenni, ha già offerto un contributo significativo al paese, fornendo piattaforme, tecnologie, sistemi e servizi avanzati. Tra questi figurano soluzioni per il trasporto aereo, il supporto all’industria energetica, elicotteri, sensori e sistemi elettronici, oltre a tecnologie per la difesa marittima, cyber e aerea. Questo nuovo MoU rappresenta un ulteriore capitolo nell’impegno dell’azienda per rafforzare la propria presenza nel Regno, dove opera attraverso un Headquarters dedicato.

Collaborando attivamente con partner locali, istituti di ricerca e utenti finali, Leonardo punta a favorire lo sviluppo sostenibile e a incrementare la capacità produttiva nel paese. Questo Memorandum si inserisce inoltre nell’ambiziosa Vision 2030 dell’Arabia Saudita, un piano di riforme economiche e sociali mirato a diversificare l’economia e a promuovere nuove opportunità di crescita per cittadini e imprese. Grazie a questo accordo, sarà possibile contribuire in modo significativo agli obiettivi di trasformazione del Regno, generando benefici sia a livello locale che globale.