Leonardo e Thales, presentato il progetto per la Space Smart Factory

Leonardo, Thales Alenia Space: la joint venture tra Thales e Leonardo ha presentato il progetto di Space Smart Factory

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha presentato il progetto per la realizzazione della Space Smart Factory, la fabbrica intelligente, digitale e riconfigurabile tra le più grandi d'Europa. Parte di un sistema di fabbriche spaziali interconnesse tra di loro locate in Italia, la Space Smart Factory utilizzerà tecnologie avanzate per la realizzazione di satelliti di diversa classe e ambiti di applicazione. La Space Smart Factory è frutto di un investimento di oltre 100 milioni che include anche l'impegno dell'Agenzia Spaziale Italiana tramite i fondi del Pnrr. Il nuovo insediamento produttivo sorgerà nel parco tecnologico d'eccellenza di Roma, il Tecnopolo Tiburtino, che ospita già 150 imprese per la maggior parte piccole e medie, e con una forte integrazione con la città e il suo tessuto industriale.

Leonardo Global Solutions ha supportato l'intera operazione immobiliare, dall'acquisizione del terreno, alla gestione delle gare d'appalto fino all'avvio del processo di costruzione. A fine settembre sono iniziate le attività di predisposizione del cantiere e la progettazione esecutiva dei fabbricati con l'obiettivo di essere operativi a metà 2025. Franco Ongaro, Chief Space Business Officer di Leonardo, ha dichiarato: “La nuova Space Smart Factory, tra le più innovative al mondo anche nel campo della sostenibilità ambientale, metterà a sistema tecnologie spaziali e soluzioni di trasformazione digitale per l’advanced manufacturing, accelerando ulteriormente la crescita dei territori e delle competenze per continuare a garantire al Paese un vantaggio competitivo anche nel mercato commerciale dello spazio, specialmente nelle costellazioni. Il dato, da elaborare, valorizzare e proteggere lungo tutta la sua filiera, è alla base dello sviluppo dell’intero ecosistema industriale di Leonardo ed è al centro della strategia del Gruppo per accompagnare l’innovazione e l’evoluzione tecnologica del Paese”.