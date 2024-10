LIDL: inaugurato il primo punto vendita a Ottaviano

Lidl inaugura il primo punto vendita a Ottaviano: creati 19 nuovi posti di lavoro

Lidl Italia continua ad espandere la propria presenza in Campania con l'apertura del nuovo punto vendita situato in Via Pentelete 64 a Ottaviano. Questo store rappresenta il primo dell'insegna nell'area dei 18 comuni vesuviani e il 12° nel Comune e nella Città Metropolitana di Napoli. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco Biagio Simonetti, segnando un'importante pietra miliare per la catena e portando con sé un impatto positivo sull'occupazione locale. Sono stati creati 19 nuovi posti di lavoro, che si aggiungono ai oltre 22.000 già presenti in tutta Italia.

Il nuovo supermercato si estende su un'area di quasi 1.200 mq, progettato per offrire ai clienti un'esperienza di acquisto moderna e funzionale. Grazie alle ampie vetrate, l'immobile sfrutta la luce naturale, aumentando la luminosità degli spazi interni. L'illuminazione a LED consente un risparmio energetico del 50% rispetto alle tecnologie precedenti, e il supermercato utilizza esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili, a testimonianza del percorso di sostenibilità intrapreso dall'azienda. Il progetto include anche un parcheggio con oltre 100 posti auto e due colonnine per la ricarica di auto elettriche, favorendo così l'accessibilità e la mobilità sostenibile.

Il nuovo punto vendita propone un ampio assortimento di prodotti, garantendo un'esperienza di acquisto smart e conveniente. I clienti possono trovare un vasto assortimento di frutta e verdura fresche, consegnate ogni giorno, oltre a un'ampia selezione di pane e prodotti da forno nella panetteria. Completano l'offerta articoli per la cura della casa e della persona, insieme a prodotti dedicati agli animali domestici, tutti a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In linea con la propria strategia di sostenibilità, Lidl ha introdotto nel suo assortimento prodotti certificati V-Label vegetariani e vegani a marchio Vemondo. Questa iniziativa consente ai residenti dell'area vesuviana di accedere a un'ampia gamma di referenze ecosostenibili, tra cui yogurt, gelati, pizze, lasagne, burger e cotolette a base vegetale, oltre a numerosi articoli promozionali.