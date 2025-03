Lidl Italia, annunciata la nuova collaborazione con RCS Sport Cycling come Fresh Food Partner

Lidl Italia, avviata la nuova partnership con RCS Sport Cycling a conferma dell’impegno nel ciclismo e nella promozione di uno stile di vita sano

Lidl Italia annuncia la sua nuova collaborazione con RCS Sport Cycling come Fresh Food Partner, consolidando il proprio impegno nel mondo del ciclismo e della promozione di uno stile di vita sano. L’insegna della grande distribuzione organizzata sarà official sponsor delle più prestigiose classiche italiane, tra cui Strade Bianche, Strade Bianche Women, Milano-Sanremo, Sanremo Women e Il Lombardia.

Lidl rafforza il proprio legame con il mondo delle due ruote, accompagnando atleti e appassionati nelle principali competizioni su strada. La presenza di Lidl sarà tangibile nei villaggi delle manifestazioni, con uno stand dedicato dove i visitatori potranno ricevere frutta fresca gratuita, partecipare a giochi interattivi e ottenere prodotti a marchio Lidl mostrando l’app Lidl Plus. Inoltre, un photobooth permetterà ai fan di immortalare l’esperienza e condividerla sui social con l’hashtag #tappaconLidl.

Le tappe della sponsorship prevedono la partecipazione di Lidl Italia a eventi chiave del calendario ciclistico. L'8 marzo sarà presente alla Strade Bianche e alla Strade Bianche Women, mentre il giorno successivo parteciperà alla Gran Fondo Strade Bianche. Il 22 marzo accompagnerà la Milano-Sanremo e la Sanremo Women. L’11 e il 12 ottobre concluderà la stagione con la sua presenza a Il Lombardia e alla relativa Gran Fondo.

Per celebrare l’inizio della collaborazione, Lidl Italia ha lanciato un contest che ha riscosso un grande successo con oltre 40.000 interazioni. I partecipanti hanno avuto la possibilità di vincere esperienze uniche, tra cui pacchetti viaggio con Drive Experience su auto ufficiale per seguire la gara in prima fila, accessi VIP alla partenza e all’arrivo e la possibilità di ottenere uno dei 25 pettorali messi in palio per partecipare alla Gran Fondo Strade Bianche come ciclisti amatoriali.

Andrea Varisco, Direttore Marketing e Acquisti Promozionali di Lidl Italia commenta: “Dal 2023, anno in cui abbiamo intrapreso la nostra partnership con Trek, abbiamo abbracciato il ciclismo, sport che unisce molte persone per la competizione, ma ancora di più per i valori intrinseci che porta con sé: il gioco di squadra e uno stile di vita sano e attivo. Come Fresh Food Partner vogliamo promuovere un’alimentazione più salutare, con un corretto apporto nutrizionale, che possa portare benefici nella vita di tutti i giorni, anche iniziando da piccoli gesti come quello di preferire un frutto durante le pause della giornata, che siano in ufficio, a scuola o durante gli allenamenti sportivi”.

Anche Matteo Mursia, Chief Revenue Officer di RCS Sports & Events, ha evidenziato il valore della partnership, sottolineando come Lidl Italia porti un valore aggiunto agli eventi, contribuendo a creare un’esperienza più coinvolgente per tifosi e atleti, in linea con i principi di una sana alimentazione. Ha espresso inoltre la convinzione che questa collaborazione sarà fruttuosa e duratura.

Grazie a questa iniziativa, Lidl conferma il proprio impegno nel coniugare sport, benessere e alimentazione di qualità, dimostrandosi non solo un brand di riferimento nella grande distribuzione, ma anche un partner attento alla promozione di stili di vita sani e sostenibili.