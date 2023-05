Lidl Italia dona oltre 40mila euro a Fondazione ABIO

Lidl Italia, grazie all’iniziativa benefica "Uovo solidale Deluxe" raccolti oltre 40mila euro per Fondazione ABIO Italia Onlus

Lidl Italia, catena di supermercati con 730 punti vendita su tutto il territorio nazionale, lo scorso marzo ha lanciato l’iniziativa benefica “Uovo solidale Deluxe” a sostegno di Fondazione ABIO Italia Onlus. Per ogni uovo di cioccolato al latte con nocciole intere del marchio Deluxe venduto, l’Insegna si è impegnata a donare 1€ a favore di ABIO. L’iniziativa è stata accolta molto positivamente dalla clientela Lidl che, nel giro di poche settimane, ha acquistato oltre 40.000 pezzi. Un gesto che si è trasformato in una donazione di oltre 40.000€ consegnati simbolicamente oggi, martedì 16 maggio, presso il punto vendita Lidl di Via delle Forze Armate a Milano.

"Quest’anno abbiamo deciso di dedicare il nostro Uovo solidale Deluxe ai bambini e agli adolescenti che si trovano in ospedale. Attraverso il coinvolgimento dei nostri clienti, che si sono dimostrati fin da subito entusiasti dell’iniziativa, contribuiremo a portare un sorriso nei reparti pediatrici. Questo è possibile grazie all’impegno di tutti i volontari di ABIO che ogni giorno dedicano il proprio tempo a questi ragazzi e alle loro famiglie, permettendo loro una permanenza in ospedale il più naturale e serena possibile", ha commentato Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia.

Maria Ciaglia, Responsabile dell’Area Comunicazione e Progetti di Fondazione ABIO Italia, ha aggiunto: "A nome di ABIO, ringrazio di cuore Lidl Italia e tutti i suoi numerosissimi clienti che in occasione della Pasqua hanno scelto l’Uovo solidale Deluxe. Questa generosa donazione ci permetterà di portare avanti, con ancora maggiore forza, i nostri progetti ed il nostro quotidiano impegno a favore dei bambini, degli adolescenti in ospedale di tutta Italia".

Con 55 Associazioni e 4.000 volontari che prestano servizio in oltre 200 reparti in Italia, da oltre 40 anni ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale si prende cura dei bambini che devono affrontare la permanenza in ospedale, rappresentando, quindi, una delle più importanti realtà del volontariato italiano al fianco dei pazienti pediatrici. L’Associazione ha l’obiettivo di rendere meno traumatica possibile la loro esperienza e di aiutare, così, anche le famiglie.