Lidl Italia, finanziate 20 Borse di sport per i giovani ciclisti torinesi

Venti giovani ciclisti torinesi premiati con le Borse di Sport Lidl Italia: un sostegno al talento e al futuro

Venti giovani ciclisti di Torino hanno ricevuto una Borsa di Sport annuale, consegnata durante una breve cerimonia al Motovelodromo. Questo supporto, finanziato da Lidl Italia, permetterà ai ragazzi di entrare a far parte della Squadra Corse Giovanissimi di ciclismo su strada del capoluogo piemontese. L’iniziativa ha preso il via lo scorso maggio, in occasione dell’evento di presentazione degli atleti Lidl-Trek in procinto di partecipare al Giro d’Italia. Nei mesi successivi si sono svolte le selezioni per individuare i giovani talenti meritevoli.

Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione & CSR Lidl Italia, ha spiegato: “Dal 2023 siamo main sponsor di Lidl-Trek, squadra di punta del ciclismo mondiale, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a condurre uno stile di vita sano e attivo. Ci auguriamo inoltre che sia di fonte ispirazione per le nuove generazioni di campioni e campionesse, proprio come i ragazzi ai quali abbiamo assegnato le Borse di Sport. Questi riconoscimenti non solo premiano il loro talento sportivo, ma sono un incoraggiamento a dare sempre il meglio di sé stessi, in ogni ambito della propria vita”.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche Domenico Carretta, assessore allo Sport della Città di Torino, e Massimo Rosso, presidente della Federazione Ciclistica Piemonte. Insieme a Fabrizio Rostagno, presidente di MO.VE Torino SSD, e Fabio Felline, ex ciclista professionista, hanno sottolineato il valore del ciclismo come disciplina che favorisce l’unità e il senso di comunità. Tutti hanno incoraggiato i giovani a credere nei propri sogni e ad affrontare con determinazione le sfide future.