LIFTT, finalizzato round d’investimento in Composite Research

LIFTT, stanziato finanziamento da 1 milione di euro a favore di Composite Research

LIFTT ha finalizzato un round SEED di investimento pari a 1 milione di euro in Composite Research (società con sede a Torino) che sviluppa e brevetta soluzioni tecnologiche legate al mondo industriale, attraverso l’impiego di materiali compositi e lo sviluppo di applicazioni innovative in grado di armonizzarsi con tutti i processi di produzione. Il capitale raccolto sarà finalizzato al consolidamento del team, composto al momento da 10 giovani professionisti, e garantirà lo sviluppo della commercializzazione delle soluzioni innovative elaborate dalla società.

Il finanziamento, inoltre, sosterrà il progresso e il continuo impegno del dipartimento di ricerca e sviluppo nell’individuazione di nuovi materiali compositi. Composite Research, nata nel 2015, ha sviluppato da un lato molteplici prodotti per la risoluzione delle problematiche dei processi di produzione e dall’altro numerose tecnologie in grado di incrementarne, al contempo, redditività ed efficienza con un consequenziale impatto positivo sull’ambiente.

I campi di applicazione delle soluzioni elaborate da Composite Research, che attualmente possiede 7 brevetti registrati in diversi Paesi, spaziano dall’Oil&Gas all’Automotive, dall’Aerospace alla Difesa, oltre che in campo Healthcare e Buildings. Tra le principali innovazioni, vi è MadFlex un composito di tipo sandwich con caratteristiche flessionali asimmetriche, che unisce da un lato resistenza alla compressione con flessibilità e resistenza a trazione dall’altro.

La sua prima applicazione sul mercato, Patch MedFlex, è stata premiata con il “Seal of Excellence” dall’European Innovation Council (EIC) e rappresenta la soluzione universale più duratura e rapida per la riparazione delle condotte di distribuzione del gas a bassa, media e alta pressione, in grado di far risparmiare tra il 60% e l’80% dei costi di riparazione. Nel 2023 la società ha concluso un contratto quadro con Italgas per la fornitura di 20k kit in 24 mesi.

Edoardo Bianchi, Project Manager LIFTT, ha dichiarato: "Le tecnologie sviluppate da Composite Research rappresentano un punto di svolta nell’efficientamento e nella manutenzione dei processi industriali, e possono essere applicate con grande funzionalità in molteplici comparti. LIFTT è da sempre focalizzata in realtà societarie ad alto contenuto tecnologico, in grado di innovare e avere un impatto significativo nell’industria, e siamo, quindi, lieti di poterli supportare nel loro percorso di crescita".

"È per noi un onore aver guadagnato la fiducia di LIFTT che crede e sostiene la nostra realtà e il nostro progetto di sviluppo. La strada da percorrere è ancora lunga e molteplici sono le sfide che ci attendono... Ma sono certo che, con il team di Composite Research e il supporto di chi crede nel nostro piano di sviluppo, riusciremo a ideare molteplici innovazioni per rinnovare il mondo attraverso i materiali, proiettando le nostre idee e i materiali compositi verso un futuro sempre più green, sostenibile e all’avanguardia in tema di innovazione", ha commentato Eugenio Fossat, Co-Founder e CEO di Composite Research.