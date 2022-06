Lunii Italia, Gianluca Alberti business sales developer

Lunii, mentre Elisabetta Gerosa è stata nominata Strategic marketing and Communication Senior Consultant per l’Italia

A partire dal mese di marzo 2022, Gianluca Alberti è il Business Sales Developer per l’Italia di Lunii, azienda francese ideatrice e produttrice dell’innovativo raccontastorie La Fabbrica delle Storie, che dal suo lancio nel 2016 in Francia è entrato nelle case di 1 milione di famiglie, con una crescita di fatturato, solo nel 2021, del 22% rispetto al 2020.

Gianluca Alberti sarà il referente nazionale per lo sviluppo del mercato italiano di Lunii e si occuperà di consolidare il rapporto commerciale con i partners già esistenti e di costruire la presenza capillare dei prodotti Lunii - il raccontastorie, le cuffie Octave, il nuovo astuccio e gli inediti audio-album - sull’intero canale tradizionale di tutto il territorio nazionale.

Alberti approda in Lunii forte di un’esperienza di quasi 15 anni nel settore giocattolo: dal 2008 al 2014 è stato National Account Manager di Mac Due, per poi ricoprire lo stesso ruolo in Spin Master Italia dal 2015 al 2022. La sua nomina riflette l’obiettivo di Lunii di focalizzarsi nel 2022 sullo sviluppo del mercato italiano, avvalendosi di figure professionali sul territorio.

Oltre al nuovo Business Sales Developer per l’ampliamento dei canali distributivi, l’azienda nell’ultimo anno ha iniziato la sua collaborazione con Elisabetta Gerosa come Strategic marketing and Communication Senior Consultant per l’Italia. Con un’esperienza ventennale nel mondo dell’intrattenimento, Gerosa ha lavorato per 19 anni in Disney arrivando a ricoprire il ruolo di Direttore Marketing Walt Disney Media, Franchise, Live Entertainment and Music dal 2011 al 2019. Parallelamente alla collaborazione con Elisabetta Gerosa, Lunii ha inoltre affidato all’agenzia Mongini Comunicazione la gestione delle Digital PR e delle Media Relations di Lunii e del brand La Fabbrica delle Storie in Italia.