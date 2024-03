Mafie, Fincantieri interviene al convegno Transcrime a Milano

Milano, Fincantieri: le parole del Responsabile Security Enrico Pirastru al convegno Transcrime per il contrasto delle mafie

Si è tenuto ieri all'Università Cattolica di Milano il convegno intitolato "Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell'economia: rischi e rimedi", che ha messo in luce l'importanza della ricerca nel contrastare le attività criminali e mafiose che si insinuano nell'economia. Organizzata da Transcrime, il Centro di ricerca su criminalità e innovazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme all'Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell'Interno (Anfaci), il convegno affronta il cruciale tema del supporto alla ricerca per affrontare questa problematica.

"In fase di validazione", ha spiegato Francesco Calderoni, professore dell'Università Cattolica e ricercatore di Transcrime, "gli indicatori hanno dimostrato la capacità di individuare correttamente un campione di imprese interdette con una probabilità fino a 25 volte maggiore rispetto a quella di un'identificazione errata, applicando tecniche avanzate di machine learning".

Come riporta l'agenzia Dire, un'indagine di Transcrime ha potuto rilevare, analizzando le imprese italiane con cambi di titolarità durante l'emergenza Covid-19, "un numero di forme societarie opache oltre 10 volte superiore alla media delle altre imprese Italiane, e un valore 5 volte più elevato di legami con giurisdizioni a rischio", ha aggiunto Calderoni.

In questo senso, in diversi progetti europei Transcrime "sta sviluppando strumenti evoluti proprio insieme alle autorità, per migliorare la loro capacità di individuare in maniera tempestiva soggetti o società ad alto rischio, ricostruire reti complesse di relazioni, tracciare schemi criminali internazionali", ha affermato Michele Riccardi, vicedirettore di Transcrime. "Questi strumenti sono adattati e applicati anche da banche e imprese, per migliorare la loro capacità di prevenire attività di riciclaggio tra i clienti e infiltrazioni criminali nella supply-chain".

Il lavoro di squadra diventa così la chiave per combattere le infiltrazioni mafiose. Enrico Pirastru, Responsabile Security della Fincantieri, ha poi dichiarato: "Tramite l'impiego di questi modelli predittivi avanzati e la partnership tra il mondo pubblico, privato e della ricerca è possibile determinare un effetto a cascata che coinvolge l'intero indotto e la rete di partner ascrivibile a ciascuna impresa, tutelando il settore privato dalla capacità mimetica, adattiva e altamente competitiva della criminalità organizzata".