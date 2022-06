Gelati, Magnum riporta in auge i grandi classici: on air il nuovo spot

Magnum presenta il nuovo spot "Get Old or Get Classic" per rilanciare il più classico dei gelati

Magnum riporta in auge i grandi classici. Il leader dei gelati ha presentato ieri sera, mercoledì 22 giugno, la campagna pubblicitaria di Magnum Classic con un evento esclusivo presso le Scuderie del Quirinale di Roma. Lo spot, dal nome “Get Old or Get Classic”, è già on air ed è stato ideato da Lola Mullenlowe Madrid, mentre la pianificazione media è curata da Mindshare.

“Quando qualcosa di unico diventa iconico e dura per sempre, quello è un classico senza tempo. Quando il gelato alla vaniglia incontra il cioccolato vellutato dal crack inimitabile è Magnum. Magnum sfida le regole del passare del tempo da oltre 30 anni rimanendo fedele a se stesso, alla sua proposta di piacere supremo; celebrando le sue origini e tradizioni ma rompendo gli schemi di volta in volta, proiettato ad un futuro tutto da scrivere”, ha dichiarato Giorgio Nicolai, Ice cream marketing director di Unilever.