MAIRE: KT TECH conferita a NEXTCHEM nell'ambito del Piano Strategico 2024-2033

MAIRE: rafforzato il posizionamento della business unit sustainable technology solutions con l’approvazione del conferimento di KT TECH in NEXTCHEM

Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE (“MAIRE” o la “Società”), riunitosi oggi, ha approvato il conferimento della società controllata KT TECH (“KT TECH”) in NEXTCHEM (“NEXTCHEM”). KT TECH, costituita a seguito della recente scissione di KT Kinetics Technology (“KT”), opera nella Business Unit Integrated E&C Solutions (IE&CS).

A partire dal 1° luglio 2024, KT TECH gestirà il ramo d’azienda denominato “know-how e tecnologia”, che include personale, competenze e contratti relativi alle tecnologie per la produzione di idrogeno e metanolo e il recupero dello zolfo. Le attività di KT TECH comprendono studi di fattibilità, licenze di tecnologie, pacchetti di design di processo (PDP), PreFront End Engineering Design (Pre-FEED), e la fornitura di apparecchiature proprietarie e materiali critici, tra cui i forni ad alta temperatura.

Questo conferimento è in linea con il progetto di riorganizzazione industriale del Gruppo approvato il 1° marzo 2023 e con il Piano Strategico 2024-2033 approvato il 5 marzo 2024. L'integrazione delle attività di KT TECH rafforzerà la value proposition della business unit Sustainable Technology Solutions (STS) e ottimizzerà le sinergie industriali tra le società appartenenti a STS e IE&CS.

Per il conferimento, sarà deliberato un aumento di capitale sociale di NEXTCHEM per un totale di 197.253.810 euro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, c.c., riservato a MAIRE. A seguito di questo aumento di capitale, MAIRE deterrà l'82,13% del capitale sociale di NEXTCHEM. L’operazione è stata qualificata come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della “Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate” di MAIRE. La delibera è stata adottata previo parere favorevole vincolante del Comitato Parti Correlate, che ha valutato l’interesse, la convenienza e la correttezza dell’operazione.

Deloitte Financial Advisory, come esperto indipendente incaricato da MAIRE, ha rilasciato una perizia sul valore della partecipazione in KT TECH e una fairness opinion per determinare il “rapporto di concambio”, ossia il numero di azioni NEXTCHEM da emettere a favore di MAIRE. Il Comitato Parti Correlate è stato supportato dallo studio legale Tombari D’Angelo e Associati e dalla Società Wepartner, con il Prof. Umberto Tombari e il Prof. Pietro Mazzola rispettivamente come advisor legale ed economico indipendente.