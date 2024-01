MAIRE, NextChem: siglato contratto con Paul Wurth e Norsk e-Fuel

MAIRE, NextChem: firmato un contratto con Paul Wurth e Norsk e-Fuel per un pacchetto di licensing e ingegneria relativo alla tecnologia NX CPO

MAIRE annuncia che NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), tramite la controllata NextChem Tech, ha firmato un contratto con Paul Wurth, società del Gruppo SMS, e Norsk e-Fuel per un pacchetto di licensing ed ingegneria relativo alla tecnologia NX CPO da impiegare nel primo impianto su scala industriale in grado di produrre SAF da idrogeno verde e anidride carbonica (CO2) a Mosjøen, in Norvegia. Questo sarà il primo impianto sviluppato dalla norvegese Norsk e-Fuel, società di sviluppo di progetti sostenuta da un gruppo di azionisti, tra cui Paul Wurth. NextChem Tech applicherà la sua tecnologia proprietaria NX CPO, un processo innovativo e avanzato per produrre gas di sintesi tramite un'ossidazione parziale controllata, attraverso una reazione molto veloce.

Applicata alla produzione di combustibili sintetici, questa tecnologia versatile contribuisce a migliorare il rendimento del recupero del carbonio. Il primo impianto sviluppato da Norsk e-Fuel avrà una capacità produttiva di 40.000 tonnellate annue (Tpa) di carburanti sintetici e sarà operativa dopo il 2026. Sulla base del progetto iniziale, è prevista la costruzione di altri due impianti con una capacità di circa 80.000 Tpa ciascuno al 2030. L'obiettivo è quello di ridurre efficacemente le attuali emissioni dei voli sfruttando l'uso di tecnologie all'avanguardia per produrre carburanti sintetici per l’aviazione.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: "Siamo orgogliosi di far parte di questa innovativa iniziativa tecnologica con il gruppo SMS e Norsk e-Fuel, volta a industrializzare la produzione di SAF in Norvegia". Karl Hauptmeier, CEO di Norsk e-Fuel, ha affermato: "La nostra collaborazione con NextChem Tech Ë un altro passo avanti verso il miglioramento dell'efficienza delle emissioni di carbonio dei nostri processi produttivi, riducendo al contempo i costi. Siamo grati per questa partnership di grande impatto e non vediamo l’ora che si giunga a una integrazione perfetta di tutte le tecnologie".

"L'ingresso di NextChem Tech completa il quadro complessivo dei fornitori di tecnologia coinvolti nel progetto. Questa collaborazione consente a Nork e-Fuel di migliorare l'efficienza dei processi e la competitività nel mercato dei carburanti sintetici. Con tutti i partner a bordo e l'avvio del FEED, siamo fiduciosi di portare questo progetto a un successo storico", ha concluso Paul Tockert, Vicepresidente esecutivo del Gruppo SMS Metallurgy.