Maire Tecnimont, aggiudicati nuovi ordini per un valore di €200 milioni

Maire Tecnimont: le controllate Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbon si sono aggiudicate nuovi ordini per un valore complessivo di circa €200 milioni

Maire Tecnimont annuncia che le sue principali controllate Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbon si sono aggiudicate nuovi ordini per un valore complessivo di circa €200 milioni, per licensing, nonché per attività di ingegneria, procurement e construction (EPC). I contratti sono stati aggiudicati da parte di alcuni dei più prestigiosi clienti internazionali in diversi Paesi dal Nord America all’Estremo Oriente.

In particolare, Tecnimont Private Limited, la controllata indiana di Tecnimont, si è aggiudicata dal Gruppo Adani uno studio dettagliato di fattibilità per un’unità di cattura della CO 2 da integrare all’interno della centrale termoelettrica di Adani operativa a Mundra, in India. L’unità di cattura della CO 2 consentirà la produzione di prodotti chimici a basso impatto carbonico quali urea e metanolo. Lo studio verrà condotto combinando le capacità ingegneristiche di Tecnimont Private Limited con il solido know-how tecnologico di NextChem.

Con queste nuove aggiudicazioni il Gruppo Maire Tecnimont conferma la forte diversificazione geografica del proprio backlog e l’affidabilità del proprio modello di business technology-driven. Inoltre, l’aggiudicazione dal Gruppo Adani è un’ulteriore dimostrazione della leadership del Gruppo Maire Tecnimont nel supportare i propri clienti ad integrare oggi le tecnologie di decarbonizzazione necessarie per intraprendere il cammino verso il raggiungimento degli obiettivi ESG.