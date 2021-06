Maire Tecnimont e FerSam, al via i progetti di chimica verde in America Latina

Maire Tecnimont e FerSam insieme per sviluppare due progetti di ammoniaca verde e bioetanolo in America Latina

Il Gruppo Maire Tecnimont annuncia che le controllate NextChem e MET Development hanno raggiunto un accordo con FerSam Uruguay S.A., società del Gruppo FerSam, per sviluppare progetti per la produzione di ammoniaca verde e bioetanolo in America Latina.

Secondo l’accordo, le controllate dei due gruppi effettueranno studi di fattibilità per due progetti. Il primo prevede la valutazione di produrre congiuntamente ammoniaca verde, un’importante materia prima a livello globale utilizzata nei fertilizzanti, nonché potenziale carburante e vettore energetico. La produzione di ammoniaca verde da fonti rinnovabili contribuisce alla riduzione di emissioni di carbonio.

Le società hanno anche concordato di sviluppare un progetto bioetanolo di seconda generazione basato sulla tecnologia GranBio, presente nel portafoglio NextChem. NextChem, infatti, ha acquisito nel 2020 i diritti esclusivi a livello internazionale della tecnologia di etanolo 2G di GranBio, che permettono di progettare ed eseguire impianti per produrre etanolo di seconda generazione da biomassa non alimentare, quali scarti agricoli e da selvicoltura.

Maire Tecnimont fornirà soluzioni tecnologiche e il suo know-how in termini di project development, ingegneria ed esecuzione, unitamente al suo portafoglio tecnologico e alle forti capacità di sviluppatore end-to-end di grandi progetti su larga scala. FerSam assicurerà il feedstock da biomassa e le fonti energetiche per i progetti, nonché le proprie competenze in materia di normativa locale.

Il Gruppo FerSam è una holding privata che gestisce il portafoglio di asset controllato dalla famiglia Sama-Feruzzi nei settori agro-alimentare, immobiliare e di private equity. Inoltre, tra i suoi investimenti, detiene la proprietà e la gestione di aziende agricole in America Latina.

“Ridurre le emissioni carboniche è una sfida globale, e la collaborazione con nuovi partner per implementare la produzione di biocarburanti più sostenibili e a basso impatto carbonico da fonti rinnovabili e da biomassa, è fondamentale”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di NextChem. “L’accordo con FerSam costituisce un ulteriore passo avanti nella roadmap della chimica verde di NextChem e conferma la capacità di Maire Tecnimont di abilitatore della transizione energetica a livello internazionale. La nostra presenza in America Latina è cresciuta negli ultimi anni grazie alla nostra accelerazione green e questi nuovi progetti ci consentono di rafforzare il nostro posizionamento nel mercato di riferimento”.

“Con la ferma convinzione che entrambi i percorsi di investimento hanno grande valore strategico e possiedono risorse esclusive di vantaggio competitivo considerati gli scenari industriali internazionali, siamo onorati di collaborare con Maire Tecnimont in due progetti caratterizzati da tecnologie che mostrano come ridurre concretamente l’impronta carbonica dei settori ad alta emissione ed da elementi chiave di un modello che contempla il benessere sociale e lo sviluppo economico per i paesi ospitanti”, ha commentato Guglielmo Sama Ferruzzi, Group Executive Director di FerSam. “Siamo convinti che il forte know-how tecnologico e le capacità organizzative di Maire Tecnimont unite all’esperienza locale di FerSam e alle sue competenze funzionali forniscano alla partnership le risorse necessarie per valorizzare appieno le potenzialità di questi due progetti”.