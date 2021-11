Mapei, bilancio di sostenibilità 2020: responsabilità ambientale e sociale

Oltre 770 milioni di euro di valore distribuito agli stakeholder, 13% di fatturato rappresentato da prodotti le cui formulazioni hanno meno di tre anni di vita, 36,3 milioni di euro spesi in Ricerca e Sviluppo, più di mille ore di formazione tecnica per oltre 36.000 partecipanti, 82% dell’acquistato, in peso, proveniente da fornitori italiani. Questi sono alcuni dei dati più significativi che testimoniano l’impegno dell’intero gruppo Mapei in termini di responsabilità ambientale e sociale, pubblicati nel quinto Bilancio di Sostenibilità.

Redatto secondo i GRI (Global Reporting Initiative) Sustainability Reporting Standards, il documento prende in considerazione le attività realizzate nel 2020 in ambito nazionale dalla capogruppo Mapei e dalle aziende conosciate: Adesital, Cercol, Mapei Marine, Mosaico+, Polyglass, Vaga e Vinavil, per un totale di oltre duemila dipendenti, di cui il 99% con un contratto a tempo indeterminato.

Quest’anno, per la prima volta, Mapei ha deciso di ampliare la sua rendicontazione in temi di sostenibilità anche a quattro paesi europei – Francia, Norvegia, Polonia e Spagna, oltre alla consociata polacca Gorka – come pilot per la realizzazione di un Report di Sostenibilità a livello europeo per il 2021.

Il 2020 è stato un anno senza precedenti, dominato quasi unicamente dalla pandemia Covid-19, che ha richiesto una sempre più rapida accelerazione digitale e verso lo sviluppo sostenibile. In questo contesto Mapei è stata capace di rispondere con prontezza alle nuove esigenze e di mantenere un elevato livello di efficienza, sicurezza e qualità, soprattutto grazie agli investimenti che negli anni ha riservato ai propri impianti, alla digitalizzazione e alla formazione. Per rimanere al fianco della comunità anche nel momento dell’emergenza, Mapei ha partecipato a numerose iniziative solidali a sostegno delle strutture ospedaliere impegnate in prima linea nella battaglia contro il virus.

“In questo imprevedibile contesto – afferma Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei – Mapei ha dimostrato di essere un’azienda solida ma flessibile, in grado di adattarsi al cambiamento in modo efficiente, pur rimanendo sempre fedele alla propria strategia aziendale. Seguendo la propria vocazione volta alla crescita e all’innovazione, nel corso del 2020 il nostro Gruppo ha continuato ad investire in un’edilizia sempre più attenta all’ambiente, al rispetto delle culture e alla salute degli utilizzatori”.

Continua Marco Squinzi, amministratore delegato di Mapei: “Siamo convinti che la strada verso la sostenibilità passi proprio attraverso l’innovazione. Per questo la ricerca in Mapei si sta focalizzando sull’ottimizzazione dei suoi prodotti, durevoli, di alta qualità e al tempo stesso con impatti ambientali ridotti: circolarità, sostenibilità, innovazione sono i cardini che portano allo sviluppo di prodotti sempre più sostenibili a livello ambientale e sociale”.

A testimonianza dell’impegno per un’economia sempre più circolare, è stato conferito a Mapei il prestigioso premio Best performer dell’economia circolare 2019/2020, un riconoscimento importante determinato soprattutto dall’intensa attività del dipartimento di Ricerca & Sviluppo. Mapei si è distinta nella categoria ‘grande impresa manifatturiera’ con un progetto che permette di realizzare asfalti a basso impatto ambientale grazie al riutilizzo di materiale di scarto.

Il Gruppo, inoltre, ha deciso di riservare grande attenzione e sforzi al tema dell’utilizzo di materiali riciclati sia all’interno di prodotti e formulazioni, sia nel packaging. Le soluzioni offerte da Mapei sono in grado di ridurre gli impatti delle strutture sull’ambiente e di garantire il comfort e la sicurezza degli utilizzatori. Contribuiscono inoltre a soddisfare i protocolli internazionali di certificazione sostenibile degli edifici, quali LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), e CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’edilizia.