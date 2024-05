Meeting del Made in Italy: al via la seconda giornata della V edizione

Meeting del Made in Italy: nella seconda giornata della quinta edizione focus su PA e digitalizzazione

Ha preso il via la seconda giornata della quinta edizione del Meeting del Made in Italy, un evento di fondamentale importanza per il mondo delle imprese e dei professionisti italiani. Organizzato da AEPI (Associazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese) in collaborazione con Affaritaliani.it e l'Associazione La Piazza - Il Bene Comune, l'evento si concluderà oggi, 22 maggio a Palazzo Wedekind, rappresentando un punto di incontro e dialogo cruciale per il futuro del Made in Italy.

Il panel di apertura della giornata odierna, caratterizzato da personalità come Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione e Paolo Tufarelli, dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato dedicato alla Pubblica Amministrazione, con un focus particolare sul rapporto e la collaborazione che deve esistere tra la Pubblica Amministrazione e le imprese. Durante le discussioni, è stato sottolineato come una stretta cooperazione e la semplificazione dei processi tramite la digitalizzazione possano favorire un ambiente più efficiente e produttivo per le aziende italiane.

Inoltre, è stato ampiamente discusso il ruolo cruciale della digitalizzazione nel semplificare i processi burocratici e nel facilitare le interazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione. Gli esperti hanno evidenziato come l'adozione di tecnologie digitali possa ridurre i tempi e i costi delle operazioni, migliorando al contempo la trasparenza e l'efficienza delle pratiche amministrative.

È importante cambiare la percezione della Pubblica Amministrazione come ostacolo all'attività imprenditoriale e invece considerarla come un'opportunità per il sistema imprenditoriale. Negli ultimi mesi, c'è stato uno sforzo da parte della funzione pubblica per favorire il dialogo con le imprese. Questa direzione è cruciale per individuare soluzioni che semplifichino le interazioni e creino una base di fiducia reciproca.

L'intervista di affaritaliani.it a Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione

Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Partecipare a eventi di questo tipo è importante perché favorisce la capacità di lavorare in squadra, di condividere i problemi e di cercare soluzioni insieme. Il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese è uno degli elementi più critici e strategici per migliorare e accelerare lo sviluppo del nostro paese. Dobbiamo interrompere la narrazione che descrive la Pubblica Amministrazione come una burocrazia difensiva che ostacola l’attività imprenditoriale. Al contrario, la PA deve essere vista come un'opportunità per il sistema imprenditoriale. La possibilità di confrontarsi con le imprese è ciò che la funzione pubblica sta cercando di fare negli ultimi mesi, e credo che questa sia la strada giusta per individuare insieme le soluzioni che consentono di semplificare il nostro rapporto e di basarlo su una logica di fiducia”.

L'intervista di affaritaliani.it a Francesco Tufarelli, Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

"È di fondamentale importanza l'iniziativa AEPI poiché rappresenta un momento di sintesi, incontro e confronto, fondamentale nel contesto della collaborazione tra settore pubblico e privato. Questo dialogo riveste un ruolo cruciale per affrontare gli impegni che riguardano l'Italia e l'Europa, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla programmazione europea e alle sfide cruciali di questo momento storico. Abbiamo approfondito il ruolo e l'importanza della Pubblica Amministrazione, consapevoli che solo da un'amministrazione efficiente può scaturire una collaborazione sana e proficua con il settore privato, che costituisce un elemento essenziale del sistema paese, tanto quanto noi, i dipendenti pubblici", ha chiosato Francesco Tufarelli, Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai microfoni di affaritaliani.it.