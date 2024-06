MET Group pronta ad acquisire una quota di maggioranza del Gruppo Achema

MET Group interessata ad acquisire il 54,07% delle azioni del Gruppo Achema

MET Group, società energetica europea integrata con attività nei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica, ha espresso il suo interesse per l’acquisizione del 54,07% delle azioni di UAB koncernas ACHEMOS GRUPĖ (Gruppo Achema). Achema è la principale produttrice del Baltico di fertilizzanti azotati e prodotti chimici: obiettivo dell’acquisizione è combinare le competenze complementari dei due gruppi, consentendo una significativa creazione di valore.

Il Presidente e CEO di MET Group, Benjamin Lakatos, ha dichiarato: "Questa potenziale acquisizione rappresenterebbe un ulteriore passo verso la creazione di un valore significativo per i dipendenti, i clienti e in generale per il contesto aziendale di Achema. Desideriamo un nuovo percorso di successo per Achema e ci impegniamo a sviluppare soluzioni soddisfacenti per tutti gli stakeholder, fondate su una logica di partnership".

MET Group dovrà attendere la due diligence e le approvazioni normative per concludere l’acquisizione. In più, il gruppo è intenzionato a raggiungere anche un accordo con gli azionisti di minoranza. Pertanto, si tratterà di un processo lungo che coinvolgerà diverse fasi legali e pre-procedurali.

Dopo il fatturato consolidato di 24,5 miliardi di euro del 2023, secondo anno più redditizio nella storia del gruppo, MET Group ha individuato Achema come partner ideale per le sue ambizioni di crescita. Achema, infatti, è un’azienda di valore, con un management esperto e dipendenti altamente qualificati, che si inserisce perfettamente nella catena del valore di MET.