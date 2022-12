Microsoft Italia, rafforzata la collaborazione con Techedge

Microsoft Italia rafforza la collaborazione con Techedge per supportare la crescita Cloud del Paese

Microsoft Italia e Techedge annunciano il rafforzamento della collaborazione strategica per accelerare la digitalizzazione delle aziende clienti e per potenziare l'acquisizione di servizi Cloud in Italia in vista dell'apertura della prossima Region Data Center italiana di Microsoft. Techedge entra così a far parte del programma “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance”, che si propone di promuovere in modo sempre più capillare l’innovazione sul territorio italiano offrendo alle imprese i vantaggi della tecnologia Microsoft insieme all’expertise dell’ecosistema di partner dell’azienda.

Il Gruppo Techedge, guidato da Domenico Restuccia, farà leva sulla propria offerta di soluzioni e servizi basati sulla piattaforma cloud di Microsoft per supportare la crescita e lo sviluppo digitale delle aziende italiane in modo trasversale su diverse industry strategiche (dal retail, ai servizi finanziari, al manufacturing) implementando soluzioni tailor-made per realizzare nuovi modelli di business circolari, migliorare i processi di business core ed estesi e creare prodotti e servizi sempre più connessi.

Inoltre, grazie all’integrazione di ESGeo (applicazione cloud integrata e progettata per gestire l'intera value chain della sostenibilità aziendale) all’interno del proprio portafoglio, Techedge, la cui missione è aiutare le aziende di medie e grandi dimensioni a digitalizzarsi per crescere in modo responsabile, si conferma un partner all’avanguardia per rispondere alla crescente necessità delle aziende di misurare, gestire e pianificare l’impatto delle proprie attività in ottica ESG.

Grazie all’offerta congiunta abilitata da team multidisciplinari, le due aziende saranno in grado di combinare lo stack di piattaforme e soluzioni tecnologiche di Microsoft con l’expertise capillare di Techedge in un ampio spettro di aree di business, con l’obiettivo di supportare la crescita e la trasformazione digitale delle imprese italiane e del mercato Corporate in ottica cloud-first e secondo logiche di ottimizzazione delle risorse e di sostenibilità.

“La collaborazione con Techedge ci consente di ampliare il raggio della nostra offerta di strumenti e tecnologie, per estendere il beneficio del Cloud a sempre più aziende pubbliche e private in Italia. L’expertise trasversale del team di Techedge rappresenta un’importante leva strategica che, insieme alle soluzioni cloud di Microsoft, potrà guidare le imprese italiane nel proprio percorso di transizione digitale e sostenibile” ha commentato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

“L'adozione incrementale delle tecnologie digitali" aggiunge Domenico Restuccia, CEO Gruppo Techedge, "è ciò che consente la realizzazione di modelli di economia circolare. I produttori che si stanno evolvendo in società di servizi devono adottare l'edge computing, collegare i loro prodotti al cloud e creare servizi a valore aggiunto con esso. I rivenditori di moda possono sfruttare la blockchain per fermare la contraffazione ed estendere il ciclo di vita del prodotto facilitando la rivendita di beni di lusso sul mercato secondario. I leader della transizione energetica sanno che la collaborazione lungo le filiere produttive gioca un ruolo fondamentale per promuovere lo sviluppo di ecosistemi virtuosi. Sono tematiche chiaramente avvalorate da una crescita di mercato significativa: per quanto riguarda la tecnologia cloud, solo dalla collaborazione con Microsoft registriamo di media + 40% YoY. Si tratta di trasformazioni che richiedono l’integrazione di più competenze, tutte orchestrate da una visione aziendale comune.”