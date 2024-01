Microsoft: Candiani nominata responsabile del settore Worldwide Telco & Media

Microsoft, annunciata la nomina di Silvia Candiani a nuova responsabile del settore Worldwide Telco & Media

Silvia Candiani la nuova responsabile del settore Worldwide Telco & Media di Microsoft. L’annuncio è stato fatto dalla stessa manager con un post su LinkedIn. Candiani sostituisce Francesco Venturini, che ha lasciato il gruppo. “Sono orgogliosa di annunciare il mio nuovo ruolo di responsabile del settore Worldwide Telco & Media di Microsoft”, ha scritto Candiani. “È un onore guidare un team globale così performante in questa era di trasformazione dell’AI, con così tante opportunità davanti a noi. Sono ansiosa di vedere l’impatto che potremo avere lavorando insieme all’impressionante team di leadership Industry & Partner Sales guidato da Nick Parker e Shelley Bransten che dirige le Global Industry Sales. Ringrazio Nick e Shelley per avermi affidato questa responsabilità. Sono grata a Francesco Venturini per avermi fatto entrare nel team, per la sua leadership d’impatto e per avermi lasciato grandi responsabilità in questo ruolo!”

Ripercorrendo le tappe della carriera di Silvia Candiani in Microsoft, il gruppo ricorda come la manager abbia contribuito alla crescita dell’adozione da parte delle imprese italiane dei servizi cloud Microsoft, dalle grandi realtà al mondo delle pmi locale, attraverso partnership strategiche con player del mercato, tra cui Poste Italiane, Reale Mutua, Vodafone, Nexi e UniCredit. collaborando e rafforzando l’ecosistema di partner che conta ora oltre 14mila entità con oltre 400mila professionisti specializzati sulle tecnologie Microsoft.

Nel maggio 2020 ha lanciato il più grande piano di investimenti della filiale “AmbizioneItalia: Digital Restart” che prevede, oltre all’apertura della prima Region DataCenter Italiana, una serie di attività volte ad aumentare le competenze digitali nel Paese, formando fino ad ora oltre tre milioni di italiani, e a favorire la digitalizzazione delle pmi. Silvia Candiani ha iniziato il proprio percorso professionale in McKinsey come consulente in Media e Telco per poi passare a Vodafone, dove ha diretto il Consumer Marketing in Italia. Ha conseguito una laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano e un master in Business Administration presso l’Insead di Fontainebleau. È entrata in Microsoft nel 2011 come Country Manager per l’Area Consumer e Online e poi come Direttore Marketing e Operations. È poi diventata amministratrice delegata nel 2017, dopo un’esperienza di tre anni alla guida della divisione Consumer and Devices Sales nell’area Central & Eastern Europe di Microsoft.

Nel corso della sua carriera, continua Microsoft, ha sempre dimostrato un forte impegno sui temi D&I, promuovendo in particolare l’aumento della presenza e della leadership femminile sia in Microsoft sia nelle altre imprese grazie alla sua partecipazione all’interno di Valore D, associazione nata con l’obiettivo di ridurre il gender gap in Italia. Candiani nel corso degli anni si è anche dedicata alla crescita dei talenti sia internamente sia all’esterno, grazie al suo ruolo di guida all’interno della Alumni Community dell’Università Bocconi e di promuovere partnership e iniziative con Ong e startup per creare una società più inclusiva e sostenibile, grazie alle soluzioni digitali.