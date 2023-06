Mobilità green: BPER Banca ricarica le vetture elettriche dei dipendenti

Mobilità sostenibile: BPER Banca offre ai propri dipendenti la ricarica delle vetture elettriche

BPER Banca, dai primi giorni di luglio fino alla fine dell’anno, offrirà ai dipendenti del Centro Direzionale di Modena la possibilità di ricaricare gratuitamente la propria vettura elettrica grazie ad apposite colonnine che forniranno energia proveniente dagli impianti fotovoltaici dell’Istituto. L’obiettivo dell’iniziativa, che prevede per ogni dipendente un utilizzo gratuito di massimo 15 ore mensili delle stazioni di ricarica, è quello di informare e sensibilizzare verso l’utilizzo di sistemi a basso impatto ambientale. BPER è tra i primi istituti bancari a proporre questo tipo di progetto pilota che potrebbe essere proposto, in seguito, ad altre sedi della Banca sul territorio nazionale.

Mario Catarella, Mobility Manager di BPER Banca, dichiara: “Da diversi anni BPER si impegna a concorrere in modo significativo al raggiungimento degli ‘Obiettivi di Sviluppo Sostenibile’ contenuti nella cosiddetta Agenda 2030. L’iniziativa che partirà dai prossimi giorni e che interesserà per ora i dipendenti del Centro Direzionale, va in questa direzione. Così come perseguono lo stesso obiettivo altri progetti, uno su tutti ‘Piantiamola di inquinare!’, che incentiva l’uso di monopattini elettrici e biciclette per raggiungere la propria sede di lavoro”.