Mobilità green, Investindustrial investe 120 milioni in Rimac

Rimac è una società specializzata nelle tecnologie per veicoli elettrici, produce per Porsche, Hyundai, Aston Martin, Koenigsegg, Automobili Pininfarina

Il fondo Investindustrial supporta Rimac Group, azionista al 100% di Rimac Technology, leader nel settore delle tecnologie per veicoli elettrici ad alte prestazioni e azionista di maggioranza di Bugatti-Rimac, produttore della Rimac Nevera e della Bugatti Chiron, entrambe hypercar da record mondiale.

Dall'investimento iniziale avviato lo scorso anno, Investindustrial ha investito un totale di 120 milioni di euro nel gruppo attraverso vari strumenti, fornendo le risorse necessarie per perseguire la fase di crescita. Fondata nel 2009 da Mate Rimac, il gruppo impiega oltre 1.300 persone.

Rimac sviluppa e produce hypercar elettriche e componenti e soluzioni tecnologiche ad alte prestazioni per veicoli elettrici per conto delle principali case automobilistiche di tutto il mondo come Porsche, Hyundai, Aston Martin, Koenigsegg, Automobili Pininfarina e altri.

"Sono orgoglioso di collaborare con una mente geniale come quella di Mate Rimac, un imprenditore visionario che in soli 12 anni ha portato l'azienda ad affermarsi come punto di riferimento nel settore, unendo il passato e il futuro dell'automotive", ha commentato Andrea C. Bonomi, presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial.

"Come Investindustrial metteremo a servizio di Rimac le nostre competenze e la nostra rete internazionale. Vogliamo essere un partner solido e di lungo termine nell'implementazione delle tecnologie all'avanguardia del gruppo, fondamentali per perseguire l'obiettivo di rafforzarne ulteriormente la leadership nel settore della mobilità elettrica".