Mobilità sostenibile, Engitel e Citec insieme per il rilancio dell’App BePooler

Engitel, Citec e BePooler: insieme per promuovere una mobilità sempre più sostenibile

Si è tenuto ieri pomeriggio, nella cornice del Palazzo Giureconsulti di Milano, l’evento organizzato da Engitel in collaborazione con Citec per il rilancio di BePooler, app dedicata al Car Pooling e allo Smart Parking aziendale. Nata in Svizzera nel 2019 con l'obiettivo di semplificare gli spostamenti dei lavoratori e promuovere un cambiamento nel modo di vivere la mobilità quotidiana, la piattaforma si propone come mezzo concreto per apportare un impatto positivo sull'ambiente e sulla qualità della vita urbana.

L’appuntamento, inserito nel contesto della Milano Digital Week, ha infatti offerto l’occasione per accendere il dibattito rispetto all'importanza di questi strumenti, indispensabili nella direzione di una mobilità sempre più sostenibile, per ridurre traffico ed emissioni di CO2. Ad intervenire, Elena Schiaffino, Co-founder di Engitel; Stefano Manelli, Director Citec Italy, Head of Transport Milano Cortina 2026; e Mirko Baruffini, CEO di BePooler.

Aprendo i lavori, Elena Schiaffino ha sottolineato come la tematica del Car Pooling e dello Smart Parking abbia anche una rilevanza sociale, rendendola elemento non trascurabile per le imprese. Oltre a rappresentare un significativo vantaggio in termini di comodità (basti pensare a quanto tempo si potrebbe risparmiare nel sapere che si ha un parcheggio riservato solo grazie al Car Pooling), la possibilità di poter costituire dei gruppi di lavoratori che condividano lo stesso mezzo per il tragitto casa-lavoro è, infatti, anche un modo per garantire ai propri dipendenti la possibilità di allargare la base dei contatti. Estendere, quindi, le occasioni per arricchire i rapporti tra colleghi sfruttando anche il tempo fuori dall'ufficio, ridurre lo stress derivante dal traffico e garantirsi la possibilità di alleggerire anche i momenti "in coda".

Grazie a BePooler l'azienda ha la possibilità di aumentare la disponibilità monetaria dei dipendenti di oltre 1000 euro l'anno, accrescere il tasso di fidelizzazione dei lavoratori offrendo uno strumento di welfare riducendo - allo stesso tempo - la propria impronta ambientale fino a 1000 tonnellate di CO2 all'anno (per imprese con 1000 dipendenti).

Per adottare strategie che siano efficaci nel lungo periodo nel processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione e al contempo garantire ai propri dipendenti un benefit che aumenti l'attrattività della propria realtà, le aziende hanno bisogno di cambiare paradigma e rendersi conto del reale impatto che può avere incentivare comportamenti come il Car Pooling.