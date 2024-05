Morri Rossetti con FIMIGroup nell’acquisizione di Franci

Morri Rossetti al fianco di FIMIGroup nell’acquisizione di Franci

Morri Rossetti ha svolto un ruolo chiave nell'assistere FIMIGroup, un'importante realtà industriale italiana nel settore siderurgico, nell'acquisizione della storica azienda Franci. Questa operazione non solo ha garantito la continuità occupazionale di sessanta dipendenti, ma ha anche salvaguardato il sito produttivo di oltre 10.000 m2. La procedura, che ha visto FIMIGroup aggiudicarsi l'azienda attraverso una complessa trattativa di vendita, è stata supportata da Morri Rossetti, con un team multidisciplinare guidato dai partner Massimiliano Poppi, specializzato negli aspetti concorsuali, e Roberta Incorvaia, focalizzato sugli aspetti contrattuali. Il team è stato coadiuvato dal senior associate Laura Uccheddu e dall'associate Massimiliano Sabini.

Franci, precedentemente nota come Costruzione Stampi, è un'azienda specializzata nella progettazione e costruzione di stampi per il settore automobilistico. Nel corso degli anni, ha fornito i suoi servizi a rinomate case automobilistiche europee come Audi, BMW, Volvo, Volkswagen, Fiat e Opel, vantando commesse per diverse decine di milioni di euro. L'acquisizione di Franci rappresenta un'opportunità strategica significativa per FIMIGroup nel suo percorso di sviluppo industriale. Oltre a consentire l'espansione dell'offerta di prodotti e servizi nei settori della costruzione meccanica e delle lavorazioni speciali, l'azienda acquisita fornirà a FIMIGroup una posizione privilegiata nel mercato dei stampi per l'automotive.

FIMIGroup, con nove sedi distribuite tra Italia, Cina, India, Svizzera e Germania, è già un importante attore nel settore siderurgico globale. Specializzata nella progettazione, costruzione e messa in servizio di impianti e macchine per la lavorazione di coil, l'azienda punta a consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership grazie a questa acquisizione strategica.