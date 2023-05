Moving Minds, Intesa Sanpaolo sostiene la mobilità studentesca internazionale

Intesa Sanpaolo e Fondazione Intercultura: già 800 studenti hanno ricevuto borse di studio per studiare all’estero

Da oltre 20 anni, Intesa Sanpaolo affianca Fondazione Intercultura nella promozione dei programmi di mobilità studentesca internazionale. Grazie al sostegno del Gruppo, 800 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno potuto partecipare ai programmi di studio in diversi paesi del mondo. Quest’anno, con il contributo della Banca, 19 giovani studenti iscritti alle scuole superiori studieranno all’estero per l’anno scolastico 2023-24.

Intesa Sanpaolo crede nel valore dell’interculturalità per i giovani studenti e nell’importanza di favorire il dialogo tra le culture. Il sostegno è parte del programma di inclusione educativa della Banca, che contempla anche l’opportunità di realizzare esperienze internazionali per arricchire il proprio bagaglio personale di conoscenza e di soft skills. Oggi, presso il Centro Congressi di Palazzo Belgioioso a Milano, nell’evento titolato “Moving minds! Global education for the young people”, si è parlato di interculturalità e di internazionalizzazione delle scuole italiane.

Sono intervenuti: Elisa Zambito Marsala, Responsabile di Social Development and University Relations Intesa Sanpaolo, e Roberto Ruffino, Segretario Generale di Intercultura, oltre a Marcello Bettoni, Membro dello Staff del Presidente Nazionale ANP, Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola, Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Ministero dell’Istruzione e del Merito e Davide Dattoli, Founder & Executive Chairman di Talent Garden per un confronto sull’importanza delle esperienze internazionali per i ragazzi, in relazione al percorso formativo e all’accrescimento delle competenze trasversali. Durante l’evento, le studentesse e gli studenti, accompagnati dai familiari, hanno ricevuto la borsa di studio Intercultura.