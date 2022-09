Mulino Bianco sforna due nuovi spot firmati Publicis Italia

Mulino Bianco, in onda due nuovi spot firmati Publicis Italia. I biscotti Scacchieri sbarcano su Twitch

La campagna Mulino Bianco si arricchisce con due novità: gli “Scacchieri”, biscotto dalla doppia frolla con caramello e cioccolato dalla forma a scacchiera, e “Tartelle Cuor di Mela”, tortina che nel suo scrigno di pastafrolla racchiude un tesoro di mele 100% italiane.

I due spot, firmati Publicis Italia, sono prodotti da BRW Filmland e pianificati da OMD, con la regia di Gabriele Mainetti. La comunicazione a supporto dei due lanci prevede una declinazione televisiva, digital e social. I due film celebrano i momenti di convivialità più semplici e spontanei, ma soprattutto quei piccoli momenti di felicità personale.

Inoltre, Scacchieri è il primo biscotto a sbarcare su Twitch in Italia, la piattaforma di intrattenimento in diretta live, ormai riferimento dei millennial e genZ, come protagonista di una innovativa gaming experience e un concorso online da scoprire sul sito dell’azienda.

Guarda lo spot dei nuovi biscotti "Scacchieri"