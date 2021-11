Nasce Amusi, nuovo marchio (tutto italiano) per il benessere animale

Dolce come una carezza, musica per orecchie canine già dal nome: è Amusi, il nuovo brand di cibo per animali domestici nato non solo per deliziare il palato dei nostri pet con il top della qualità ma anche per offrire loro un menù personalizzato attraverso la consulenza di esperti veterinari nutrizionisti.

Il mercato dei 'pets'

In Italia vivono in famiglia oltre 62 milioni di animali d’affezione, di cui più di 16 milioni di cani e gatti: ognuno con le sue esigenze, ognuno diverso per razza, taglia, età e stile di vita. Chi ha scelto di curarli e amarli in totale dedizione sa già che nei loro confronti non si deve parlare più di semplice alimentazione, ma di nutrizione, il più possibile attenta, bilanciata e sostenibile. Da oggi, grazie ad Amusi, è possibile individuare con pochi clic il corretto piano nutrizionale per il nostro amico a quattro zampe, a seconda delle sue caratteristiche, e avvalersi del supporto di un veterinario per valutare un regime su misura che contribuisca al suo benessere. Più benessere per chi ci ama con incondizionata dedizione, dunque, e maggior serenità anche per noi umani, che possiamo contare su un valido parere per orientare le nostre scelte.

“Nutrire con amore” è, infatti, la filosofia di Amusi, il non plus ultra in termini di ricette da leccarsi i baffi a base di ingredienti selezionatissimi e anche in fatto di comodità: Amusi si acquista direttamente online, su Amusi.it e in pochissimo tempo arriva a casa. Attualmente sono disponibili croccantini solo per cani, cuccioli e adulti, ma l’offerta è in via di espansione e riguarderà presto anche alimenti per i gatti.

Il meglio significa saper offrire un benessere gustoso, prodotti esclusivamente Made in Italy la cui origine e provenienza degli ingredienti è sempre tracciata; cibo salutare, naturale, senza coloranti e conservanti artificiali. Ogni formula è studiata scientificamente per garantire il giusto apporto proteico, di vitamine, minerali, fitonutrienti e sostanze nutraceutiche, per soddisfare le esigenze nutrizionali e le preferenze di ogni singolo cane. L’alta qualità è inoltre garantita dall’alta percentuale di carni, sempre superiore al 50% del totale degli ingredienti.

Non solo. Amusi è amore per i pet e anche per il pianeta: tutte le confezioni sono state studiate per ridurre l’impatto ambientale attraverso l’utilizzo di materiali riciclabili provenienti da fonti rinnovabili.

“Amusi nasce con l’idea di nutrire gli animali, non semplicemente alimentarli - dichiara Roberta Polettini, Brand & Development Manager di Amusi - ed è per questo che abbiamo puntato tutto sull’alta qualità degli ingredienti e sul supporto di veterinari nutrizionisti, indispensabili non solo per la formulazione delle ricette ma anche per sciogliere ogni dubbio e garantire il benessere dei nostri animali domestici. In più, il prodotto arriva in poche ore a casa, con un’esperienza d’acquisto su misura, unica come la relazione tra gli animali e il loro padrone”.

Scoprire quale sia il prodotto migliore e la quantità ideale per il vostro compagno di vita è facile: basta registrarsi al sito e seguire i consigli dei nutrizionisti. Poi, dal click alla ciotola, il passo è breve. Il vostro amico peloso vi ringrazierà per il vostro fiuto.

Su Amusi

Amusi è una tech company italiana che nasce a settembre 2021 con l’obiettivo di innovare il settore del petfood attraverso un'attenta combinazione di tecnologia, qualità degli ingredienti e attenzione agli animali. Amusi offre petfood di prima qualità prodotto in Italia utilizzando solo i migliori ingredienti naturali: crea gustose ricette studiate con esperti nutrizionisti per garantire il benessere degli amici a quattro zampe. La qualità dell’esperienza d’acquisto è garantita, inoltre, dal supporto gratuito di un nutrizionista veterinario, in grado di rispondere a dubbi e perplessità dei padroni.