Nexi al Salone dei Pagamenti 2024: innovazione e sicurezza per il futuro delle transazioni digitali

Nexi: illustrate al Salone le nuove soluzioni per i pagamenti digitali, tra sicurezza, innovazione e sfide future

Nexi ha partecipato al Salone dei Pagamenti di Milano come Main Partner, consolidando il suo ruolo di leader nel settore dei pagamenti digitali. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per presentare i principali trend di mercato, le ultime novità e le soluzioni più innovative sviluppate dall’azienda.

Tra i temi affrontati, grande attenzione è stata dedicata alle nuove frontiere dell’acquiring, settore in rapida trasformazione che sta vivendo un’evoluzione significativa, sia in termini di prodotti che di modalità di distribuzione. Nexi ha messo in luce come i pagamenti digitali stiano crescendo, soprattutto grazie alla diffusione di soluzioni contactless e mobile payment, sempre più integrate nella vita quotidiana di consumatori e aziende.

Durante i workshop tematici organizzati da Nexi, si è discusso anche delle sfide e opportunità legate ai pagamenti nei territori, evidenziando l’importanza di sviluppare offerte personalizzate per rispondere alle esigenze dei clienti e favorirne la fidelizzazione. Un altro tema centrale è stato quello dei pagamenti commerciali, con particolare riferimento alle esigenze di medie e grandi imprese. L’utilizzo delle carte commerciali, cresciuto significativamente negli ultimi anni, sta infatti diventando uno strumento fondamentale per ottimizzare il capitale circolante e gestire le spese aziendali in modo più efficiente.

Non è mancato lo spazio per riflettere su temi di interesse sociale, come l’educazione finanziaria per i più giovani. Nexi ha promosso un dialogo sull'importanza di insegnare alle nuove generazioni il valore del denaro e l'impatto delle microtransazioni, sempre più diffuse nei contesti digitali e nei videogiochi.

La sicurezza nei pagamenti digitali è stata un altro punto cruciale affrontato durante il Salone. Nexi ha illustrato le sue strategie per rafforzare la protezione dei consumatori e contrastare le frodi, in linea con le più recenti normative europee. La lotta alle frodi e l’attenzione alla sicurezza restano priorità fondamentali per garantire un’esperienza d’uso affidabile e trasparente.

Lo sguardo al futuro è stato al centro dell’intervento dell’azienda, che ha esplorato le prospettive offerte dall’Intelligenza Artificiale e dalle nuove tecnologie. Dai dispositivi indossabili ai pagamenti biometrici, fino alle super-app e agli e-wallet, il futuro dei pagamenti digitali sembra destinato a integrarsi sempre più con le abitudini quotidiane dei consumatori, offrendo soluzioni semplici, veloci e sicure.

Nexi, inoltre, ha ribadito il suo ruolo di protagonista a livello europeo, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro per lo sviluppo dell’Euro Digitale e contribuendo alla progettazione delle infrastrutture per i pagamenti del futuro. La selezione dell’azienda tra le prime cinque realtà europee coinvolte nei prototipi di pagamento digitale conferma il suo impegno e la sua visione innovativa.

L'intervista di Affaritaliani a Emiliano Imbimbo, Head of digital VAS Nexi Italy

"È sempre più evidente che gli italiani preferiscono i pagamenti digitali rispetto al contante, grazie alla loro semplicità e sicurezza. A confermarlo sono i dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano", ha dichiarato Imbimbo ai microfoni di Affaritaliani, spiegando poi che i pagamenti digitali stanno registrando una crescita significativa, evidenziando tre principali tendenze: "La prima riguarda i pagamenti in negozio, dove l’80% delle transazioni avviene ormai in modalità contactless, considerata la soluzione più semplice e immediata. La seconda tendenza è il mobile payment: oggi due transazioni su dieci in negozio vengono effettuate tramite dispositivi come smartphone o smartwatch, grazie a servizi come Apple Pay o Google Pay, collegati a un account digitale. Infine, il ticket medio è salito a 28 euro, un dato che dimostra come queste soluzioni siano sempre più utilizzate anche per importi più elevati".

Imbimbo ha raccontato come In Italia, quando si paga in negozio, nel 94% dei casi i clienti preferiscono soluzioni basate su carte di pagamento. A livello europeo, nei mercati in cui Nexi opera, le soluzioni account-to-account, che permettono di effettuare pagamenti direttamente dal conto corrente, hanno ottenuto grande successo. In paesi come Spagna, Portogallo, Svezia e Svizzera, queste soluzioni si stanno affiancando alle tradizionali carte di pagamento, soprattutto per l'e-commerce e il trasferimento di denaro.

"Grazie a questi esempi", ha proseguito Imbimbo, "si ritiene che anche in Italia ci sia spazio per una crescita di queste soluzioni, accanto alle carte di pagamento tradizionali. Soluzioni come Bancomat Pay, sostenute da Nexi, stanno diventando sempre più diffuse, grazie alla loro semplicità e integrazione con i circuiti di pagamento già esistenti".

Imbimbo ha concluso affermando che Nexi guarda con grande attenzione a questa nuova sfida europea nel mercato dei pagamenti digitali. Le soluzioni che puntano a sostituire o digitalizzare il contante sono pienamente bilanciate e in linea con principi fondamentali di Nexi: "Digitalizzazione, resilienza, inclusività e trasparenza. L’azienda partecipa attivamente ai tavoli di lavoro per definire le caratteristiche del nuovo network di pagamento, con un focus specifico sull’Euro Digitale. Con un pizzico di orgoglio, Nexi ricorda di essere stata selezionata tra le prime cinque realtà europee – e unica italiana – per sviluppare i primi prototipi di pagamento digitale. Tra questi, uno è stato destinato ai primissimi servizi scolastici per la Banca Centrale Europea".