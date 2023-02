Nexi - Banco Sabadell: accordo nel merchant acquiring in Spagna

Nexi e Banco Sabadell siglano una partnership strategica di lungo termine nel merchant acquiring in Spagna

Nexi e Banco Sabadell siglano un accordo per una partnership di lungo termine nel mercato spagnolo. L’operazione prevede l’acquisizione, da parte di Nexi, dell’80% del business merchant acquiring di Sabadell, a seguito del suo scorporo in PayComet, società interamente controllata da Sabadell e istituto di pagamento già autorizzato, per un corrispettivo upfront cash di 280 milioni di euro, che riflette un Enterprise Value di 350 milioni di euro per il 100%. Nexi finanzierà l’operazione interamente mediante le risorse di cassa disponibili. È inoltre previsto un accordo di distribuzione in esclusiva della durata iniziale di 10 anni, con due potenziali rinnovi di ulteriori 5 anni ciascuno. A operazione conclusa, Nexi acquisirà oltre 380 mila esercenti e volumi di transazioni pari a circa 48 miliardi di euro. Secondo le previsioni, il business merchant acquiring genererà un EBITDA di circa 30 milioni di euro sulla base dei dati 2023, con un multiplo implicito EV/EBITDA al 2023E pari a circa 11,5x.

Sabadell ritiene prioritario il settore dei pagamenti e mira a diventare un partner strategico di Nexi in Spagna e il distributore esclusivo nel paese, tramite la sua rete di circa 1.200 filiali, delle soluzioni innovative della PayTech europea. La partnership prevede un completo allineamento di interessi al fine di promuovere la crescita del business grazie ad un meccanismo di rebate a favore di Sabadell, a cui si aggiungono potenziali earn-out, subordinati principalmente al raggiungimento di obiettivi finanziari di crescita.

Nel contesto di un mercato europeo sempre più competitivo, questa operazione rispecchia in pieno la visione strategica di Nexi e contribuirà a rafforzare la sua presenza in Europa, ampliando ulteriormente la sua operatività nel business merchant acquiring, oltre a contribuire alla diversificazione dei ricavi. La Spagna è la quarta economia per dimensione dell’area Euro, con prospettive macro-economiche positive e un mercato dei pagamenti caratterizzato da un’elevata spesa dei consumatori ma anche da una scarsa penetrazione dei pagamenti digitali con carta (pari al 38%) che quindi presenta un elevato potenziale di crescita. Sabadell è il secondo maggiore merchant acquirer in Spagna con una quota di mercato significativa lungo tutta la catena del valore dell’acquiring e con un’offerta di prodotto innovativa, oltra ad un management di consolidata esperienza nel settore, focalizzato soprattutto sul segmento delle PMI, caratterizzato da elevata crescita e marginalità.

Grazie a questa partnership, Sabadell potrà offrire ai propri clienti le soluzioni tecnologiche e i servizi innovativi di Nexi, facendo leva sulle proprie competenze distintive nell’acquiring per promuovere la diffusione dei pagamenti digitali in Spagna. Banco Sabadell conferma così il suo impegno nel miglioramento della sua value proposition e della customer experience in un mercato chiave per la banca, apportando le competenze tecnologiche e i servizi digitali avanzati di Nexi per fornire soluzioni semplici, veloci e sicure ai propri clienti.

Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Banco Sabadell, il miglior partner strategico possibile in Spagna, per le nostre consolidate capacità tecnologiche e di prodotto. Grazie a questa partnership entriamo con una posizione di forza in un mercato che abbiamo sempre considerato particolarmente interessante per i pagamenti digitali e con un grande potenziale per un’ulteriore crescita profittevole e sostenibile nel lungo termine, molto simile all’Italia. Questa operazione, che amplia ulteriormente le nostre opportunità di sviluppo, è un passo molto importante nella nostra strategia di PayTech leader in Europa che combina al meglio la scala europea e la vicinanza al mercato e ai clienti. L’accordo con Banco Sabadell ci permetterà di essere profondamente radicati nel mercato grazie ad un partner che condivide pienamente la nostra ambizione di accelerare lo sviluppo dei pagamenti digitali in Spagna con l’innovazione di prodotto e commerciale. Confidiamo nelle capacità combinate dei nostri team e nella loro volontà di guidare insieme una forte crescita”.