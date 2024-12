Nexi e Cassa di Risparmio di Volterra: al via la partnership per il futuro dei pagamenti digitali

Nexi e Cassa di Risparmio di Volterra: annunciata la partnership, l'obiettivo è potenziare i pagamenti digitali

La Cassa di Risparmio di Volterra, storica banca toscana con una rete di oltre 60 sportelli, ha annunciato la firma di una partnership strategica con Nexi, leader europea nel settore dei pagamenti digitali. L’accordo, di lungo termine, rappresenta un passo importante verso l’innovazione dei servizi di incasso e pagamento per clienti privati e commerciali. Grazie a questa intesa, Cassa di Risparmio di Volterra distribuirà le soluzioni tecnologicamente avanzate di Nexi attraverso la propria rete commerciale. Una mossa che porterà benefici immediati ai 65 mila clienti privati e agli oltre 18 mila esercenti che si affidano all’istituto di credito toscano.

L’obiettivo principale è rendere disponibili prodotti e servizi digitali sicuri e innovativi, supportando la digitalizzazione del territorio. Nexi, con il suo ruolo di principale operatore del settore in Europa, fornirà strumenti all’avanguardia, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni tecnologiche avanzate.

Questa partnership non rappresenta una novità assoluta, ma rafforza una collaborazione consolidata tra le due realtà. L’accordo consentirà a privati e imprese di accedere a una gamma di servizi che semplificano le transazioni quotidiane e promuovono l’inclusione finanziaria. Per Nexi, è l’occasione di confermare il proprio impegno nel supportare le banche italiane con competenze, risorse e una presenza capillare. Con questa alleanza, la Cassa di Risparmio di Volterra si pone come protagonista del cambiamento digitale, facilitando l’accesso a soluzioni moderne e tecnologiche, e rafforzando il proprio ruolo di riferimento per la comunità toscana.