Nexi e Engineering Group: nasce la nuova piattaforma di digital banking Nova

Nexi e Engineering Group presentano "Nova", piattaforma evoluta di digital banking per imprese e istituti finanziari

Nexi, la PayTech leader in Europa, ed Engineering, leader internazionale nei processi di digitalizzazione per aziende e PA, svilupperanno una partnership commerciale in ambito digital banking e danno vita a Nova, piattaforma tecnologica progettata per i diversi segmenti di impresa dalle PMI al Large Corporate, caratterizzata da un portafoglio di servizi configurabile ed un’architettura modulare, nativamente open e orientata al cloud. Una nuova soluzione che metterà a fattor comune il meglio delle competenze e delle soluzioni proprietarie delle due aziende leader in questo settore.

Grazie a questa soluzione, le Imprese - attraverso i loro Istituti Finanziari di riferimento - potranno beneficiare delle più avanzate funzionalità di “Digital Corporate Banking” attraverso un’unica piattaforma, capace di rispondere alle esigenze di ogni settore e dimensione d’impresa, offrendo massima flessibilità, tools e interfacce personalizzate, alta scalabilità ed elevata efficienza operativa.

Benefici attesi anche per gli Istituti Finanziari: Nova, infatti, consentirà loro una gestione personalizzata delle soluzioni di Digital Corporate Banking destinate alle imprese attraverso l’implementazione rapida di nuovi servizi ed un ecosistema di offerta basato su prodotti propri e di partner tale da ottimizzare i costi di gestione.

La partnership tra Nexi e Engineering Group garantirà inoltre le migliori competenze specialistiche unendo l’esperienza e il know how della PayTech, che nel corporate banking gestisce già oltre 500mila postazioni, e le competenze specialistiche dei 15 mila dipendenti di Engineering Group, presente in 70 sedi dislocate tra Europa, Stati Uniti e Sud America.

Si tratta di un accordo per lo sviluppo di un mercato che darà un impulso significativo all’offerta di remote banking, canale strategico per il futuro del corporate e dello small business banking, per lo sviluppo del quale è indispensabile un approccio specializzato e forti investimenti.

“Grazie a questa collaborazione mettiamo a disposizione delle banche una piattaforma stato dell’arte, capace di offrire una soluzione su misura per tutte le imprese, garantendo loro massima flessibilità, ampia copertura e modularità dei servizi e possibilità di personalizzazione", commenta Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi Group. "È un salto radicale nell’ecosistema dei servizi bancari digitali per le imprese perché, fino a oggi, era mancata una piattaforma tecnologica unica dedicata alle aziende che servisse sia le grandi sia le piccole imprese, quest’ultime oggi tipicamente gestite con varianti della piattaforma privati”.

"Con NOVA, offriamo a tutte le Istituzioni Finanziarie Europee uno strumento progettato per la gestione di ecosistemi pensati e realizzati per i diversi segmenti di impresa. Una best-in-class solution che non solo risponde alle sfide del mercato, ma rappresenta un'opportunità senza precedenti per ottimizzare i costi, personalizzare l'offerta e scalare rapidamente il proprio business. NOVA", spiega Stefano Achermann, Vice President Financial Services di Engineering, "è la nostra risposta alla necessità di un Digital Corporate Banking su misura, flessibile e aperto all'innovazione continua. Attraverso la collaborazione con Nexi metteremo al servizio dell’industria europea dei servizi finanziari le nostre competenze e la nostra leadership nel mondo delle soluzioni e dei servizi al segmento corporate”.

La piattaforma Nova, grazie ad una architettura data driven basata su API e micro-servizi, è pensata per garantire continua innovazione, alta scalabilità e operatività multi-country. Inoltre, offre l’opportunità di aprire il digital banking all’integrazione rapida e “seamless" con servizi di partner, estendendo la “value chain” end to end al cliente finale. L’utilizzo del Cloud, inoltre, rende la soluzione scalabile, abilitando performance resilienti ai salti di scala del business. I motori intelligenti sul Front End e l’intelligenza artificiale permettono di adattare le interfacce e l’esperienza alle esigenze specifiche dell’utente.