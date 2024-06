Nexi e Federfarma: da oggi i ticket sanitari si pagano anche in farmacia

Nexi sigla accordi con Federfarma in Sicilia e Molise: sarà possibile pagare i ticket sanitari in oltre 600 farmacie

Entrare in farmacia, effettuare le prenotazioni Cup per visite ed esami diagnostici e pagare il relativo ticket, evitando così di dover fare la fila agli sportelli per saldare il costo dell’impegnativa. Da oggi tutto questo è possibile nelle farmacie associate alle Federfarma provinciali di Agrigento, Caltanisetta, Ragusa e Siracusa. Un servizio comodo, veloce e sicuro reso possibile da Nexi, la PayTech leader in Europa, che ha sottoscritto accordi di partnership con le Federfarma provinciali delle quattro città siciliane, fornendo loro l’infrastruttura tecnologica indispensabile per l’erogazione del servizio.

Circa 500 farmacie siciliane, da oggi, potranno sia far prenotare le prestazioni sanitarie ai propri clienti, sia incassare, tramite lo SmartPOS di Nexi, i ticket sanitari direttamente attraverso il canale PagoPA, semplicemente inquadrando il QRcode presente sul foglio ticket della prenotazione. La piattaforma tecnologica di Nexi, inoltre, consente l’accettazione anche di tutti gli altri pagamenti pagoPA, come tributi, imposte, bollette energia, o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.

Gli accordi sottoscritti da Nexi confermano il ruolo chiave della PayTech nel fornire servizi e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, capaci di semplificare la vita dei cittadini - soprattutto nelle zone rurali a bassa e media densità abitativa dove la farmacia rappresenta un punto di riferimento sociale - e supportare la digitalizzazione della PA garantendo benefici concreti al sistema Paese.

“Oggi le farmacie sono un presidio sanitario sempre più importante nella quotidianità delle persone, perché offrono loro un crescente numero di servizi comodi e veloci, capaci di semplificarne la vita", afferma Emiliano Doveri, Head of Public Sector Services di Nexi. "Il nostro obiettivo è mettere a disposizione delle farmacie le migliori soluzioni di pagamento digitale, ormai indispensabili nell’evoluzione dei servizi ai clienti. Gli accordi sottoscritti in Sicilia ci consentono di muovere un altro importante passo in questa direzione”.

"Questa importante iniziativa si inserisce nel più vasto progetto della Farmacia dei Servizi, ormai consolidato in tutta Italia, e assume particolare rilevanza nei piccoli centri urbani in cui l'unico presidio sanitario è rappresentato proprio dalle farmacie", dichiara Pietro Amorelli, Presidente della Federfarma di Agrigento. "Da oggi, grazie alla collaborazione con Nexi, le farmacie potranno offrire agli utenti un ulteriore comodo servizio che si aggiunge a quelli tradizionalmente offerti. Siamo soddisfatti di avere scelto Nexi, perché ha saputo interpretare da subito le nuove sfide che oggi devono affrontare le farmacie, riuscendo a soddisfare sia le esigenze del punto vendita, sia quelle dei cittadini, offrendo loro un servizio eccellente. Questo accordo è un passo importante per il futuro del SSN, che deve puntare sempre di più sui servizi di prossimità per soddisfare al meglio i bisogni del cittadino sul territorio, per quanto possibile. Le Farmacie hanno sempre svolto questa funzione e oggi, attraverso la partnership con NEXI, si confermano fondamentali per garantire un'offerta qualificata agli utenti".

Agli accordi sottoscritti da Nexi in Sicilia, si somma quello siglato contestualmente dalla PayTech con Federfarma Molise che consentiranno a oltre 160 farmacie della Regione di offrire il medesimo servizio ai propri clienti.