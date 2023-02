Nexi e Jakala: nasce CVM Martech Lab per il settore financial services

Nexi e Jakala: presentato il CVM Martech Lab, centro europeo per l’engagement del cliente nei financial services

Dalla partership tra Nexi, la PayTech europea, e Jakala, prima MarTech company italiana e tra i primi gruppi in Europa, nasce CVM Martech Lab, il nuovo centro sul Customer Value Management per il settore dei financial services, con l’obiettivo di mettere a disposizione di banche e fintech le migliori competenze e tecnologie di data science e marketing per lo sviluppo del CVM, attraverso soluzioni che fanno leva sul ruolo chiave del pagamento digitale nell’ingaggio del cliente.

Nato a Milano ma con presidio europeo, il CVM Martech Lab si fonda sulla volontà delle due realtà di mettere a fattor comune le migliori pratiche per l’engagement all’interno dell’evoluzione dei pagamenti digitali, a beneficio delle banche e delle financial service institutions. Istituti di credito, fintech e operatori del settore potranno attingere alle importanti economie di scala e di scopo garantite dal CVM Martech Lab, beneficiando inoltre della complementarità degli strumenti e delle practice che Nexi e Jakala hanno deciso di mettere in gioco.

“Nei financial services, il Customer Value Management ha oggi una valenza strategica sia per gli operatori tradizionali sia per i new comers: per i primi è una leva essenziale di acquisizione, quasi sempre a investimento, e successivo sviluppo del valore cliente, mentre per i secondi è una leva chiave di retention e fidelizzazione. In questo, i pagamenti digitali giocano un ruolo fondamentale, perché sono il servizio più diffuso, insieme al conto corrente, sono utilizzati quotidianamente e portano con sè dati utili", dichiara Flaminio Francisci, Customer Value Management Director di Nexi.

"Il CVM Martech Lab", prosegue Francisci, "si propone, a livello sistemico, proprio come potente acceleratore per sviluppare l’ingaggio del cliente. In Nexi, dopo oltre 6 anni di sviluppo di molteplici soluzioni destinate a moltissime di banche, abbiamo accumulato un’esperienza e una practice tali che, insieme a quelle di Jakala, costituiscono un vero valore per il Paese Italia e intendiamo esportare tale valore in Europa”.

Ad oggi, infatti, oltre 150 Banche italiane possono già accedere alle soluzioni e ai metodi di CVM all’avanguardia proposti da Nexi e Jakala, che si traducono in clienti ingaggiati, in servizi e in prodotti ad alto valore aggiunto che consentono di sviluppare il valore del cliente in modo sano, lungo tutto il suo ciclo di vita, dall’acquisizione alla retention, inclusi i programmi di engagement.

Allo stesso modo, Jakala, forte delle sue competenze nell’unione del marketing e della tecnologia, ha avviato un percorso specifico che in questi anni ha visto la società aggregare centri di competenza unici nel panorama del mercato italiano ed europeo.

“In Jakala guidiamo la trasformazione tecnologica e promuoviamo l’innovazione combinando talenti, tecnologia, dati e analytics. Il successo di un programma di engagement è strettamente legato alla conoscenza del proprio target; siamo fieri della partnership con Nexi", commenta Gabriele Pozzi, Managing Director JAKALA, "perché ci permette di esprimere il nostro know how in ambito engagement, intervenendo in un momento chiave del processo di ingaggio del cliente, come quello del pagamento digitale. Infatti, nel processo di interazione diventa essenziale attivare un approccio data-driven utile alla profilazione e interagire in modalità real-time per poter essere rilevanti quando conta”.

I digital payments rappresentano, quindi, l’opportunità di ingaggio del cliente per eccellenza, sia grazie al numero elevato di dati e informazioni che portano con sé, sia grazie alla loro trasversalità generazionale e alla loro semplicità di utilizzo: il CVM MarTech Lab di Nexi consente, alle realtà che offrono prodotti e servizi basati sull’esperienza di pagamento, di massimizzare il valore dei propri clienti, ingaggiandoli proprio tramite i pagamenti digitali e sviluppando per loro nuove proposizioni commerciali.