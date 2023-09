Nexi: nasce SoftPOS, l’app che trasforma lo smartphone in POS

Nexi presenta SoftPOS: l'Head of Marketing Merchant Solutions Italia Giulio Vasconi racconta il futuro dei pagamenti flessibili in Italia

Nexi, leader europeo nel settore dei servizi di pagamento, annuncia l'arrivo di un nuovo strumento in grado di rivoluzionare il mondo dei pagamenti digitali. In linea con i nuovi trend, che vedono il pagamento senza contanti come la scelta preferita da tre italiani su quattro, la PayTech lancia SoftPOS: un'applicazione che trasforma il modo in cui gli esercenti accettano pagamenti contactless, con un occhio di riguardo al tema della sostenibilità ambientale.

SoftPOS, concepita come una soluzione flessibile e innovativa, porterà vantaggi e benefici anche in termini di customer experience dei clienti, migliorando la percezione della qualità del servizio e dei prodotti offerti. Grazie a questa applicazione, gli esercenti possono trasformare il proprio smartphone o tablet in un terminale di pagamento completamente funzionante, semplificando e velocizzando il processo di incasso. Questa trasformazione digitale rappresenta un'opportunità fondamentale per le attività in mobilità, i liberi professionisti e i settori come le consegne a domicilio, che possono ora accettare pagamenti in modo rapido e sicuro, senza la necessità di investire in un secondo POS.

L'intervista di affaritaliani.it a Giulio Vasconi, Head of Marketing Merchant Solutions Italia di Nexi

La vostra strategia è valorizzare la scala europea mantenendo al contempo vicinanza ai clienti. Come si inserisce il lancio del SoftPOS in Italia in questa strategia?

"Crediamo sia fondamentale mettere a disposizione dei nostri partner e clienti prodotti e servizi che rispondano alle loro esigenze, che sono diverse da Paese a Paese e da cliente a cliente: essere la PayTech leader in Europa ci permette, da un lato, di investire in innovazione e tecnologia più di chiunque altro in Europa, sfruttando a pieno le logiche di scala e capitalizzando una vasta esperienza su abitudini di pagamento che spazia tra diversi Paesi", ha dichiarato Vasconi. "Dall’altra parte, rimane solida la focalizzazione sulle tipicità dei clienti a livello nazionale, che traduciamo in una ricerca continua di adattamento e personalizzazione delle nostre soluzioni in ogni singolo Paese. Questo ci consente di creare servizi che offrono un’esperienza di pagamento più vicina alle abitudini dei merchant: nel caso del mercato italiano, ad esempio, oltre ai principali circuiti internazionali, SoftPOS consente di incassare anche con il circuito PagoBANCOMAT. L’utilizzo di un’APP che consente di accettare pagamenti digitali dallo smartphone rappresenta una soluzione flessibile ed innovativa per non perdere nessuna occasione di incasso, abilitando un’esperienza di pagamento semplice, sicura e sempre a portata di mano".