Nexi, nuovo passo nell’ecommerce: partnership con Edilportale e Archiproducts

Nexi sigla partnership con Edilportale e Archiproducts. XPay verrà integrato in Archiseller e Daloom

Nexi, la PayTech leader in Europa, ha siglato una partnership con Archiproducts, la più importante community di architettura e design: XPay, la piattaforma per la gestione dei pagamenti targata Nexi, verrà integrato in Archiseller e Daloom, i software di vendita online sviluppati da Edilportale e Archiproducts.

Grazie all’accordo, gli esercenti titolari di un sito e-commerce Archiseller e Daloom potranno ora incassare online in modo facile, veloce e sicuro e da tutto il mondo: XPay, infatti, permette di accettare pagamenti sui circuiti Visa, Visa Electron, V PAY MasterCard, Maestro, American Express, Diners, Union Pay, JCB e sui principali wallet al mondo, come PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, Samsung Pay, AliPay, WeChat Pay.

Per Nexi si tratta di un accordo strategico in un canale in forte espansione come l’ecommerce, nel quale XPay è già utilizzato quotidianamente da oltre 37 mila merchant, mentre per Archiproducts ed Edilportale la collaborazione risponde all’obiettivo con cui i due software sono stati lanciati sul mercato, ossia mettere a disposizione di produttori e rivenditori di edilizia, arredo e design, un ulteriore canale di vendita per rafforzare la propria strategia omnicanale gestendo tutto con facilità, da un’unica piattaforma.

“L’accordo con Archiproducts ed Edilportale ci consente di muovere un altro passo importante nell’ecommerce, canale di vendita che nel 2020, in base ai dati del Politecnico di Milano, ha registrato 2 milioni di nuovi utenti attivi in Italia e acquisti per un valore di oltre 30 miliardi – ha affermato Dirk Pinamonti, Head of ecommerce di Nexi –. Xpay permetterà a un numero crescente di merchant di cogliere al meglio le opportunità di business offerte dal commercio elettronico”.

"Il presente e il futuro della rivendita di edilizia, finiture e arredo è rappresentato dall'omnicanalità – ha spiegato Ferdinando Napoli, CEO di Edilportale.com S.p.A.-, per questo abbiamo creato Archiseller e Daloom. Il primo risponde alle esigenze di rivenditori edili e showroom d’interni mentre il secondo è stato progettato per venire incontro alle necessità di produttori e rivenditori di Arredo e Design”.

Entrambi i software offrono la possibilità di creare un e-commerce sul proprio sito web, senza dover mai occuparsi dell’inserimento e dell’aggiornamento dei contenuti. Cataloghi, schede prodotto e listini sono curati dalla redazione di Edilportale e Archiproducts, in collaborazione diretta con i produttori. Inoltre, per ottenere il massimo dalla vendita omnicanale, sia Archiseller sia Daloom prevedono il supporto Web Marketing di Furnichannel e un percorso di coaching online integrato, comprensivo di 23 video corsi e 20 contenuti extra.