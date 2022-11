Nexi, ricavi in crescita dell'8,2% nei primi nove mesi dell'anno

Nexi, registrata solida performance finanziaria nel terzo trimestre 2022: ricavi in crescita nei primi nove mesi

Nel terzo trimestre del 2022, il Gruppo Nexi ha registrato una solida performance finanziaria. I volumi delle transazioni acquiring hanno registrato una crescita a doppia cifra in tutte le geografie nel trimestre, nonostante un confronto a/a più difficile a causa dell'allentamento delle restrizioni Covid avvenuto lo scorso anno. In particolare, in Italia durante il periodo estivo le carte straniere hanno continuato a registrare una forte crescita; nei paesi nordici e nella DACH region la categoria dei consumi di base ha proseguito nel suo trend di crescita a doppia cifra a/a. Inoltre, durante i primi nove mesi dell’anno, i volumi acquiring relativi alle PMI hanno registrato una forte crescita del 29% a/a, con una maggiore accelerazione rispetto ai grandi merchants e contribuendo positivamente alla crescita dei ricavi.

In particolare, i ricavi si sono attestati a 858,9 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto al 3trim21. L’EBITDA è stato pari a 463,1 milioni di euro, in aumento del 12,0% rispetto al 3trim21, e l’EBITDA Margin ha raggiunto il 54%, in crescita di 2 p.p. rispetto al livello registrato lo scorso anno. Nei primi nove mesi i ricavi si sono attestati a 2.380,5 milioni di euro, in crescita dell’8,2% rispetto ai 9M21. L’EBITDA è stato pari a 1.161,2 milioni di euro, in aumento del 16,5% rispetto ai 9M21. L’EBITDA Margin ha raggiunto il 49%, in crescita di 4 p.p. rispetto al livello registrato lo scorso anno.

A livello di segmenti di mercato in cui il Gruppo Nexi opera, nei primi nove mesi del 2022 sono stati registrati i seguenti risultati: Merchant Solutions, che rappresenta circa il 55% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 1.305,9 milioni di euro, +12.6% a/a. Nei 9M22 sono state gestite 11.921 milioni di transazioni, in crescita del 16,4% a/a, per un valore di transazioni processate pari a 562,0 miliardi di euro, +15,6% a/a. Il valore delle transazioni ha continuato il suo trend di crescita in tutto il Gruppo, principalmente grazie agli International schemes. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a 482,7 milioni di euro, in aumento del 9,6% a/a, nonostante un confronto più difficile rispetto all’anno precedente.

Tra le principali iniziative dei primi nove mesi dell’anno in questo segmento vi sono il lancio del SoftPOS, soluzione tap-on-phone che sta mostrando buoni risultati commerciali in Danimarca, Grecia e Ungheria ed è in preparazione il lancio in Italia e in altri mercati; l'offerta Easy eCommerce collecting PSP che ha continuato a registrare una forte performance nei Paesi nordici e un’accelerazione in Germania; la Partnership con ISVs, per cui le collaborazioni con i leader di mercato e i vertical specialist hanno mostrato continui progressi in tutte le aree geografiche, consentendo l’acquisizione di nuovi importanti clienti nei settori della smart mobility e del retail; l'Offerta LAKA omnicanale.

Issuing Solutions, che rappresenta circa il 31% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a 747,0 milioni di euro, in crescita del 5,2% a/a. Nei 9M22 sono state gestite 12.950 milioni di transazioni, in crescita del 16,5% a/a, per un valore pari a 607,2 miliardi di euro, in crescita del 14,2% a/a. I volumi delle transazioni mostrano una forte crescita rispetto allo scorso anno in particolare grazie agli International schemes. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a 264,2 milioni di euro, in aumento del 5,9% a/a. Nel trimestre sono proseguite le iniziative commerciali volte ad estendere le soluzioni di Advanced Digital Issuing (ad es. CVM) alle banche clienti in tutta Europa.

Digital Banking Solutions, che rappresenta circa il 14% dei ricavi complessivi del Gruppo, ha registrato ricavi pari a € 327,7 milioni, in diminuzione dello 0,9% a/a. In riferimento al terzo trimestre, l’area ha registrato ricavi pari a € 112,0 milioni, stabile a/a, con la crescita dei progetti e delle iniziative di business controbilanciata dall’effetto del consolidamento bancario italiano avvenuto nel 2021 e dalla migrazione della piattaforma NemID in Danimarca. Sono stati inoltre realizzati buoni risultati sui nuovi servizi offerti alle aziende (ad esempio PagoinConto e Check IBAN) e una performance positiva nell’Open Banking.

Nei primi nove mesi del 2022 i Costi Totali ammontano a 1.219,4 milioni di euro, in crescita dell’1,3% a/a, ben sotto controllo grazie alla leva operativa e alla realizzazione delle sinergie. Il leggero aumento a/a nel 3trim22 (+1,9%) è principalmente dovuto alla crescita dei volumi e del business. Al 30 settembre 2022, la Posizione Finanziaria Netta gestionale è pari a 5.241 milioni di euro e il rapporto posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,3x, in riduzione rispetto a Giugno 2022. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,8x, in linea con il piano. Nexi inoltre conferma l'Ambition 2022 annunciata al mercato a febbraio 2022.