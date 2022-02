Nextalia, Stefano Simontacchi eletto membro dell'advisory board

Nextalia, Stefano Simontacchi (presidente di BonelliErede) nominato membro del comitato consultivo di Nextalia

Stefano Simontelli entra a far parte dell'advisory board di Nextalia. A seguito dell’annuncio dell’accordo con Intesa Sanpaolo finalizzato alla creazione di una nuova realtà leader nella formazione e digital learning, Nextalia SGR S.p.A. (“Nextalia”) in considerazione dei progressi dell’attività di investimento e del proseguimento della fase di raccolta del fondo (dopo aver raggiunto in sede di primo closing nel novembre 2021 sottoscrizioni per oltre mezzo miliardo di euro), ha ritenuto opportuno ampliare ulteriormente le competenze ed expertise dello Strategic Advisory Board con la nomina di cinque nuovi membri: Domenico Catanese, Antonio Falchetti, Silvia Merlo, Fabrizio Palenzona e Stefano Simontacchi.

Stefano Simontacchi, è presidente dello Studio BonelliErede. È esperto di diritto tributario. Attualmente ricopre la carica di consigliere del Ministro degli Esteri per l’Attrazione Investimenti e nel 2020 ha fatto parte del Comitato di Esperti in materia economica e sociale (c.d. task-force Colao) nominato dalla Presidenza del Consiglio per fronteggiare l’emergenza Covid. È inoltre presidente della Fondazione Buzzi e consigliere di amministrazione di RCS, Prada, Cordusio SIM (Gruppo Unicredit), Fattorie Osella, ISPI, e Assoedilizia.

