Nice Footwear: cresce il portafoglio clienti in Europa, fatturato a 20 milioni

Fatturato 2020 che si aggira sui 20 milioni di euro, una crescita delle vendite pari a +6%, campagna vendite collezione autunno/inverno a +78% rispetto a un anno fa, 600mila euro investiti in nuove tecnologie. Nice Footwear spa, azienda leader per sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, con brand propri (Kronos) e in licenza (Fred Mello, Ellesse, Avirex e Conte of Florence), annuncia i dati relativi alla campagna vendite della stagione Fall/Winter 21 riscontrando una crescita pari a + 6% rispetto alla stagione Fall/Winter 19 e un incremento a doppia cifra rispetto alla stagione Fall/Winter 20; dato significativo, quest’ultimo, anche se non indicativo, per via del calo fisiologico causato dalla pandemia e dai fattori congiunturali che hanno caratterizzato l’intero mercato globale.

Nel corso della pandemia, le condizioni di mercato della Fall/Winter20 sono state anche motivo di riconsiderazione del portafoglio clienti che ha permesso a Nice Footwear di prediligere una strategia di rimodulazione e diversificazione degli stessi in una direzione in linea con gli obiettivi di sviluppo aziendali. La crescita della Fall/Winter 21 confermail trend positivo delle strategie intraprese,nonostante il clima di incertezza in cui versa il settore moda/calzaturiero, a livello nazionale e internazionale.

Grazie a questi risultati, l'azienda vicentina presenta un fatturato che cresce a 360°, sia per l’area private label sia per le licenzee, nel 2021, implementa la crescita del portafoglio clienti connuove partnership commerciali sia in Italia che all’estero, come in Grecia, Spagna, Romania e nei Balcani.

Tra le ultime partnership, quella siglata con Fred Mello, conferma la crescita a pieni voti all’interno di punti vendita di abbigliamento di alto profilo.

“Nice Footwear si consolida come azienda performante in un momento congiunturale di forte tensione di mercato. Siamo orgogliosi degli obiettivi raggiunti fino ad oggi, step funzionali al posizionamento dell’azienda e alle sfide future che ci siamo prefissati e che intendiamo raggiungere”, dichiara Alessandro Perletti Sales& Marketing Manager di Nice Footwear. “Un ringraziamento particolare va a tutto il team e ai nostri partner grazie ai quali siamo riusciti a raggiungere questi importanti risultati”.

“La strategia, orientata a implementare nuovi mercati, nuove relazioni e nuovi risultati, sta dando i propri frutti e l’obiettivo dell’azienda è di superare i 25 milioni di euro di giro d’affari nei prossimi due anni. Nel piano di crescita, Nice Footwear punta sempre più sulle collaborazioni con brand “premium” -afferma Bruno Conterno, ceo Nice Footwear- e abbiamo già alcune trattative in pipeline con brand alla ricerca di un partner a tutto tondo per le calzature e stiamo dialogando con multinazionali di alto profilo per diventare dei veri e propri partner strategici. Crediamo che il 2021/2022 possa essere l’anno corretto per nuove e ambiziose progettualità”.