Nintendo Switch Sports, on air il nuovo spot con Juliana Moreira

Nintendo Switch Sports lancia la nuova campagna pubblicitaria con protagonista Juliana Moreira

Nintendo Italia, dopo le numerose iniziative intraprese che hanno caratterizzato la sua politica di comunicazione TV e online, e dopo il successo ottenuto con le campagne dedicate ai videogiochi “Ring Fit Adventure” e “Animal Crossing: New Horizons”, sceglie nuovamente la figura di JulianaMoreira per continuare questo percorso.

“Per me è un onore essere stata scelta ancora una volta da Nintendo per un videogioco così divertente come Nintendo Switch Sports. È davvero il videogame perfetto per giocare in compagnia, che sia di amici, di tutta la famiglia o di persone da tutto il mondo online! E a proposito di famiglia, poter condividere il set per la prima volta anche con mia figlia Lua, oltre che con Edoardo, è stata una grandissima emozione. Da quando abbiamo scoperto Nintendo Switch Sports, le sfide a tennis sono all’ordine del giorno! E poi giocare è semplicissimo e super intuitivo, basta impugnare un Joy-Con e… iniziare a muoversi!”, afferma la star di Paperissima Sprint Juliana Moreira.

La showgirl, insieme al suo compagno Edoardo Stoppa e alla figlia Lua, è dunque il volto dell’ultimo spot dedicato alla famiglia di console Nintendo Switch e al videogame di successo Nintendo SwitchSports.

Guarda lo spot

Gli spot da 30”, in onda da domenica 23 ottobre, sono stati affidati nuovamente alla casa di produzione Cinestudio. La creatività è stata sviluppata internamente da Nintendo stessa, mentre la regia è stata curata da Riccardo Paoletti. Il team di Mindshare, centro media di Nintendo Italia, si occupa della pianificazione sui canali Mass Tv, Paid Tv, Digital e Video on Demand, mentre Together cura tutti gli aspetti legati alla campagna di amplificazione sui social.

“Nintendo Switch Sports è un’esperienza di gioco adatta a tutti, che permette ad appassionati e non solo di divertirsi con famiglia e amici, in qualsiasi momento e dovunque si trovino, in totale leggerezza” - afferma Stefano Calcagni, Head of Marketing di Nintendo Italia. “Dopo “Ring Fit Adventure” e “Animal Crossing: New Horizons”, entrambe campagne che hanno dato ottimi risultati, abbiamo scelto di portare avanti ulteriormente la collaborazione con Juliana, Edoardo e Lua, una bellissima famiglia che si sposa perfettamente con la mission di Nintendo di portare sorrisi sui volti delle persone e che ne rispecchia appieno i valori, grazie alla spontaneità che li contraddistingue”.