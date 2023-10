Nuovarredo si rifà il look: in arrivo nuovo sito web e la divisione contract

Il presidente Antonio Magrì illustra gli obiettivi futuri dell’azienda: incrementare la vendita online e soddisfare le esigenze delle grandi imprese

“L’obiettivo è far affermare il marchio su tutto il territorio nazionale attraverso i negozi, ma anche mediante la vendita online che stiamo sempre più potenziando. La nuova divisione contract punta ai grandi clienti, costruttori, grosse aziende che possono trovare in noi una divisione altamente specializzata per i loro acquisti”: così il presidente Antonio Magrì, patron del marchio Nuovarredo racconta ad affaritaliani.it, in occasione della sesta edizione della kermesse politica “La Piazza” che si è svolta a Ceglie Messapica, la nuova visione aziendale e strategica che metterà in campo.

Nuovarredo, brand di mobilifici nato nel 1997 a Francavilla Fontana, nel brindisino, ha 25 anni di storia, 28 negozi, 2 outlet e migliaia di clienti soddisfatti in Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Lombardia: “Siamo partiti da un piccolo negozio e siamo riusciti a radicarci in alcune regioni del Sud per poi approdare anche nel Nord Italia. È un’azienda che sicuramente opera in un settore non facile come quello dell’arredamento perché è un settore molto tecnico, complesso, di beni durevoli. Entriamo nelle case degli italiani e quindi abbiamo una grande responsabilità che sentiamo addosso”, prosegue il presidente Antonio Magrì, orgoglioso delle trecento persone specializzate nel settore che lavorano nella sua azienda e “che riescono a offrire grande professionalità al cliente, punto di forza insieme al notevole potere di acquisto che abbiamo acquisito grazie ai tanti punti vendita aperti che ci fa rendere sicuramente competitivi sui prezzi”.

Il settore dell’arredamento in Italia, secondo il report sull’arredo per la casa, l’ufficio, gli spazi per la collettività stilato dall’Area studi Mediobanca, sembra avere ancora il vento in poppa anche nel 2023, sebbene la dinamica positiva tenda a rallentare. Basti pensare che nel 2022 il mobile italiano ha aumentato l’export e superato addirittura la Germania sia come esportatore che come produttore di arredo.

“È un’azienda che ha una grande forza dal punto di vista logistico perché molti arredi sono in pronta consegna e riusciamo a soddisfare le esigenze di una clientela molto variegata. Questi sono i nostri punti di forza che ci hanno portato a crescere e ci porteranno sicuramente anche nei prossimi anni ad affermare sempre più il nostro marchio sul territorio nazionale”.

Nuovarredo, inoltre, già premiata come migliore azienda italiana nel settore “Distribuzione e commercio” attraverso il prestigioso evento “100 Eccellenze Italiane” svoltosi presso il Palazzo Di Montecitorio, annuncia che “tra qualche settimana sarà online il nostro nuovo sito che sarà una piattaforma innovativa. E poi lanceremo anche la nuova divisione, la divisione contract per i grandi clienti, costruttori, per le aziende che possono trovare in noi una divisione altamente specializzata per i loro acquisti”.

L’importanza per il presidente Antonio Magrì di partecipare alla kermesse La Piazza

“La Piazza ormai è un appuntamento tra i più importanti nel panorama politico, economico italiano e non solo. Il fatto che si tiene ormai da diversi anni in una città come Ceglie Messapica che è a pochi chilometri da noi, dal cuore della nostra azienda, dalla nostra sede operativa, sicuramente Nuovarredo non poteva non esserci. La Piazza riesce a catalizzare l’attenzione dei grandi media nazionali e internazionali e quindi Nuovarredo vuole sostenerla per far sì che questo appuntamento continui a essere un evento importante non solo per il sud Italia, per la nostra Puglia ma per tutto il territorio nazionale”.