Octopus Energy: a Milano l'incontro tra il CEO Giorgio Tomassetti e il governo UK

Milano, Octopus Energy: il CEO Giorgio Tomassetti incontra il Ministro per il Dipartimento della Sicurezza Energetica britannico Sarah Jones

Si è svolto nei giorni scorsi a Milano l'incontro tra Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, e Sarah Jones, Minister of State, Department for Energy Security and Net Zero e Department for Business and Trade (Ministro per il Dipartimento della Sicurezza Energetica, degli Affari e del Commercio) del governo britannico, per un confronto sul ruolo strategico di Octopus Energy nel decarbonizzare e rendere più equo e accessibile il settore energetico anche in Italia, tra sfide e opportunità.

L'incontro si è concentrato sulla reciproca volontà di collaborare per consolidare le relazioni istituzionali del Gruppo in un mercato, quello italiano, in cui il potenziale di crescita e di rinnovamento è ancora enorme.

"La collaborazione con le istituzioni è un fattore cruciale per continuare a creare valore e a innovare il sistema, sviluppando nuove sinergie e opportunità. Come CEO di Octopus Energy in Italia, ho ribadito il nostro impegno per continuare a investire nel nostro Paese e contribuire concretamente alla transizione energetica, anche con la creazione dei posti di lavoro del futuro", ha commentato Tomassetti. "Per troppo tempo i consumatori italiani hanno subito passivamente le dinamiche energetiche italiane, senza veramente mai avere un ruolo attivo e, soprattutto, senza mai poter beneficiare concretamente dell'effetto positivo sui prezzi delle rinnovabili. Non possiamo più permettere che gli italiani continuino a pagare il prezzo di scelte che non sempre hanno messo il loro interesse al primo posto".

Il CEO ha poi concluso: "Per questo, vogliamo collaborare con le istituzioni per riuscire a portare in Italia, nel più breve tempo possibile, innovazioni tecnologiche e regolatorie che hanno già permesso ai consumatori in altre parti del mondo di beneficiare, economicamente e non, di una maggiore diffusione di energie rinnovabili e soluzioni tecnologiche in grado di ridurre costi e semplificare la vita delle persone. Ringrazio dunque il governo britannico per aver ascoltato e compreso l'importanza di dare ad altri paesi la possibilità di beneficiare delle tecnologie in ambito energetico già sviluppate nel Regno Unito, a partire, per esempio, dalla piattaforma del Gruppo Octopus Energy, Kraken, che gestisce già oltre 50 milioni di utenze nel mondo".