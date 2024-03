Octopus Energy: pagoPA tra le nuove modalità di pagamento delle bollette

Octopus Energy rivoluziona il pagamento delle bollette: annunciata l’introduzione di pagoPA e voltura gratis per tutti

Octopus Energy, azienda leader nel settore dell'energia rinnovabile, ha annunciato ufficialmente l'integrazione di pagoPA nelle modalità di pagamento delle bollette dell'energia elettrica. Questa innovativa soluzione offre ai clienti la possibilità di pagare le proprie bollette in modo semplice, sicuro e trasparente, seguendo l'obiettivo principale dell'azienda di rendere l'energia verde accessibile a tutti.

Con questa introduzione, Octopus Energy si propone di semplificare ulteriormente la vita dei consumatori, offrendo un'alternativa all'addebito diretto su conto corrente. Ora i clienti possono effettuare il pagamento delle bollette in banca, negli uffici postali, presso esercenti convenzionati o direttamente online, scegliendo il canale che meglio si adatta alle proprie esigenze.

La partnership con pagoPA non solo amplia le possibilità di pagamento, ma permette ai consumatori di godere di maggiore flessibilità e trasparenza sui costi di commissione associati a ciascun canale. Questo nuovo servizio, utilizzato già da circa 20.000 soggetti tra enti pubblici e gestori di pubblico servizio, consente ai clienti di Octopus Energy di tenere sempre sotto controllo i propri costi energetici.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, ha commentato questa innovazione, sottolineando l'impegno dell'azienda nell'utilizzare la tecnologia per migliorare la vita delle persone. "Ogni giorno milioni di italiani non hanno accesso a energia verde a prezzi convenienti solo perché la maggior parte dei fornitori che la offre limita queste tariffe ai clienti 'più tecnologici'. Per questo, Octopus Energy si pone l'obiettivo di usare la tecnologia a beneficio delle persone, rendendo accessibile e conveniente l'energia verde. PagoPA è infatti la risposta che si sposa perfettamente con la nostra visione, in quanto coniuga una soluzione accessibile, come il bollettino, con un impianto tecnologico molto avanzato che rende questo metodo molto più affidabile e funzionale del vecchio bollettino postale".

Inoltre, per agevolare ulteriormente i consumatori, Octopus Energy ha reso gratuita la procedura di voltura, consentendo a chiunque di cambiare l'intestatario della fornitura senza alcun costo aggiuntivo. La voltura, che può essere effettuata facilmente online in pochi minuti, rappresenta un ulteriore passo verso l'accessibilità totale ai servizi energetici.

Octopus Energy continua così la sua missione di promuovere l'adozione dell'energia rinnovabile e di offrire soluzioni innovative nel settore energetico. L'introduzione di pagoPA e la voltura gratuita sono segnali tangibili del costante impegno dell'azienda nel rendere l'energia sostenibile alla portata di tutti, contribuendo a migliorare l'esperienza energetica delle persone.