Premiati Oleifici Barbera, celebrati 130 anni di eccellenza nell’olio extravergine di oliva

Manfredi Barbera & Figli: al Teatro Politeama di Palermo, l'evento "Olio di famiglia – 130 anni di storia" per celebrare tradizione e innovazione

La storica azienda siciliana Manfredi Barbera & Figli ha celebrato con una serata speciale al Teatro Politeama di Palermo i suoi 130 anni di attività. L’evento, dal titolo “Olio di famiglia – 130 anni di storia”, ha rappresentato un importante momento di celebrazione della tradizione e della qualità che contraddistinguono questa realtà. L'azienda, fondata nel 1894, è oggi un simbolo dell'eccellenza nell'industria dell'olio extravergine di oliva, frutto del lavoro di cinque generazioni. Con il suo impegno costante nella crescita e nell'innovazione, ha mantenuto saldo il legame con il territorio e con la cultura siciliana.

Nel corso della serata, è stato presentato un progetto che rafforza ulteriormente l’impegno dell’azienda verso la formazione e la promozione della cultura dell'olio d'oliva. In collaborazione con la Camera di Commercio di Palermo ed Enna e con la società di certificazione RINA AGRIFOOD, Manfredi Barbera & Figli ha annunciato l’istituzione della prima Scuola Internazionale dell’Olio d'Oliva in Sicilia. La scuola, che offrirà corsi di formazione, avrà come obiettivo anche la creazione di un panel per l'assaggio dell’olio, con lo scopo di certificare i requisiti necessari per definire l'olio come Extravergine d’Oliva.

“Raggiungere i 130 anni è un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio e di gratitudine verso le generazioni che hanno costruito questa storia”, ha dichiarato Manfredi Barbera, CEO dell’azienda. “Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per continuare a innovare e valorizzare il nostro territorio perché la nostra missione è sostenere il comparto agricolo siciliano e portare l’olio di qualità a essere ambasciatore della Sicilia e del Made in Italy nel mondo, unendo tradizione e innovazione per portare sulle tavole dei nostri clienti un prodotto di eccellenza”.

Durante l’evento, l’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Salvatore Barbagallo, ha fatto riferimento all’emergenza siccità che ha colpito la Sicilia nel 2024, sottolineando però come l’olivicoltura siciliana abbia saputo resistere meglio rispetto ad altri settori. “Cercheremo di potenziare il settore dell’olio attraverso specifici bandi nel prossimo piano di sviluppo rurale”, ha aggiunto Barbagallo.

Inoltre, il presidente dell’assessorato alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha evidenziato il dato positivo delle esportazioni della città di Palermo, in crescita del 12,9% nel primo semestre del 2024, un segnale che conferma la città come un polo di innovazione e crescita economica per l’intero Paese. Nonostante le difficoltà legate al cambiamento climatico e alla siccità, l’azienda ha visto un anno importante per la qualità del suo olio, confermando il suo posizionamento nel segmento Premium del mercato. Con una presenza in 39 Paesi e un focus particolare sui mercati americani e asiatici, Manfredi Barbera & Figli guarda con ottimismo al futuro, rafforzando il proprio impegno verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica.

La serata è stata curata dal direttore artistico Pippo Balistreri e ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama nazionale, creando un’atmosfera unica che ha celebrato la cultura siciliana e il legame profondo tra l’azienda e il suo territorio. Manfredi Barbera & Figli con il suo lungo percorso che affonda le radici nella tradizione, continua a guardare al futuro con entusiasmo, pronta ad affrontare le sfide e a consolidare il proprio ruolo di ambasciatrice dell’olio di qualità siciliano nel mondo.

