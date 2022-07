Olivier Dubost nuovo Managing Director di Carlsberg Italia

Olivier Dubost assume l’incarico di Managing Director di Carlsberg Italia, la filiale italiana del Gruppo Carlsberg, produttore di birra tra i leader a livello globale. In questo nuovo ruolo, Olivier Dubost, che subentra a Kaare Jessen, avrà il compito di consolidare il business di Carlsberg in Italia, attualmente il terzo produttore nazionale di birra, e sviluppare ulteriormente i marchi e i prodotti dell’azienda, valorizzando i talenti del team locale e proseguendo nella declinazione della strategia di sostenibilità del Gruppo “Together Towards ZERO”.

Olivier porta con sé più di 26 anni di esperienza commerciale sia in Europa che in Asia. Nel Gruppo Carlsberg da oltre 11 anni, prima della nomina in Carlsberg Italia, Olivier Dubost ha ricoperto il ruolo di General Manager di Carlsberg Singapore e di Presidente di MayBev, importante distributore commerciale di Singapore, dopo aver trascorso quasi 2 anni a Hong Kong come Vice President Commercial per l’Asia. Prima di entrare in Carlsberg nel 2011 come Vice President Marketing di Brasseries Kronenbourg in Francia, ha lavorato per 13 anni in Colgate Palmolive e per 2 anni in LVMH. Madrelingua francese, parla inglese e spagnolo e ha vissuto e lavorato nel Regno Unito, in Spagna, in Francia, a Hong Kong e a Singapore.

“Sono entusiasta di poter guidare il team italiano di Carlsberg, con l’obiettivo di consolidare ed espandere la strategia di crescita del business nel mercato locale, puntando sui nostri capisaldi di qualità, innovazione e sostenibilità dei prodotti, generando valore condiviso con gli stakeholder e l’intera comunità. Attraverso la valorizzazione dei talenti di Carlsberg Italia, la nostra sfida è quella di crescere, continuando a produrre birra per un oggi e un domani migliori”, commenta Olivier Dubost, nuovo Managing Director di Carlsberg Italia.