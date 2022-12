Open Fiber e Sirti, prosegue il Programma Lavoro Carcerario

Carcere di Rebibbia, Open Fiber e Sirti completano il Programma Lavoro Carcerario per creare nuove opportunità di lavoro per i detenuti

Il Gruppo Sirti e Open Fiber portano avanti un progetto innovativo, basato sulla collaborazione positiva tra pubblico e privato. Il Programma Lavoro Carcerario, finalizzato presso il Carcere di Rebibbia, ha l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro per i detenuti, che potranno avvicinarsi al settore delle Telecomunicazioni. È stata ufficializzata oggi la regolare assunzione di una classe di 7 detenuti che, una volta completato il percorso di formazione della durata di oltre 160 ore, entreranno a far parte delle squadre di Sirti e del consorzio Open Fiber Network Solutions (OFNS), in qualità di addetti alle attività di giunzione di fibra ottica per le infrastrutture di rete in Italia.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un ampio progetto di inclusione sociale promosso dalle Istituzioni italiane in collaborazione con i più importanti player italiani nel settore delle telecomunicazioni. Un percorso concreto per permettere ai detenuti di acquisire nuove competenze, spendibili anche al termine dell’esperienza di detenzione, offrendo al contempo valide occasioni di lavoro internamente ed esternamente alle carceri, nelle modalità previste dalle leggi. L’attività svolta al Carcere di Rebibbia ha permesso di dare continuità al primo progetto pilota annunciato agli inizi del 2022 presso il Carcere di Torino, che ha visto la formazione e la successiva assunzione in Sirti di una ulteriore classe di 7 detenuti già operativi dal mese di ottobre 2022.

Ivan Rebernik, direttore Personale, Organizzazione e Servizi di Open Fiber, ha dichiarato: “La partecipazione ad un grande progetto di infrastrutturazione digitale del Paese offre ai detenuti una nuova opportunità potenziando la funzione rieducativa della pena. Completato il percorso di formazione, i detenuti saranno assunti sulla base dei contratti nazionali di categoria dal consorzio Open Fiber Network Solutions, che rappresenta una novità nella filiera delle telecomunicazioni. OFNS oggi conta 600 persone che diventeranno 1000 nel 2023, per contribuire in particolare alla copertura di piccoli comuni e zone industriali”.

Clemente Perrone, Chief People, Organization & Communication Officer del Gruppo Sirti, ha commentato: “Il Programma Lavoro Carcerario rappresenta un esempio concreto di come temi cruciali per il Paese, come la carenza di manodopera qualificata e la necessaria riabilitazione dei detenuti, possano essere affrontati attraverso strumenti innovativi, grazie alla collaborazione di sistema tra le Istituzioni e le imprese private. Si tratta di un approccio particolarmente in linea con la nostra filosofia del ‘fare’, che rappresenta uno dei capisaldi strategici che contraddistingue il nostro operato da oltre cento anni. Per questo motivo, abbiamo deciso con entusiasmo di aderire al progetto e di esserne parte attiva, nella speranza che possa essere in futuro di ispirazione per un numero sempre maggiore di aziende”.

La carenza di forza lavoro nei cantieri è trasversale nella maggior parte dei settori produttivi, dall’edilizia alle telecomunicazioni. Al tasso d’occupazione record si sono aggiunti gli effetti della guerra in Ucraina, che ha ulteriormente fatto impennare i costi delle materie prime, già in aumento da fine 2021. Il settore delle TLC, che ha un indotto di circa 50 mila persone, avrebbe bisogno di almeno altre 10 mila unità in campo. Ad oggi, Open Fiber offre lavoro a circa 8000 persone, e avrebbe bisogno di almeno altre 4000 unità.

Il consorzio Open Fiber Network Solution (OFNS), lanciato con il gruppo ASPI, punta ad offrire una parziale risposta al problema, assumendo e formando personale (dai giuntisti di fibra agli operai di cantiere) per poterlo movimentare sui cantieri di tutta Italia. A oggi, il consorzio ha assunto 600 persone, che diventeranno 1000 nel 2023. L’impegno di Open Fiber sul fronte di formazione e assunzione di manodopera specializzata non si limita a OFNS: l’azienda ha in campo collaborazioni con la società di formazione ELIS, con agenzie del lavoro (Adecco, Manpower) e con alcune Regioni per l’organizzazione di Career Days.