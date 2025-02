Open Fiber, la fibra ottica arriva a Brolo in Sicilia

Open Fiber, selezionato il centro siciliano di Brolo per il progetto “100% Fibra Vera”: raggiunte 4.500 unità immobiliari

Brolo è ufficialmente tra i primi comuni italiani a dire addio alle vecchie reti in rame per abbracciare la fibra ottica. Il piccolo centro siciliano è stato selezionato per il progetto “100% Fibra Vera” di Open Fiber, che mira ad accelerare la transizione digitale nelle infrastrutture di telecomunicazione. Grazie a questa iniziativa, circa 4.500 unità immobiliari, tra abitazioni, uffici pubblici, scuole e aziende, possono ora contare su connessioni ad altissima velocità, capaci di superare 1 Gigabit al secondo.

L’intervento rientra nel Piano Banda Ultra Larga (BUL), finanziato con fondi statali e regionali e gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il coordinamento della Regione Siciliana. Per gli utenti, la transizione è semplice: è sufficiente verificare la copertura sul sito di Open Fiber, scegliere un operatore e attivare il servizio.

L’iniziativa ha un valore strategico per Brolo, come sottolinea il sindaco Giuseppe Laccoto: “L’eliminazione del rame e la contestuale posa della fibra ottica rappresenta un tassello fondamentale della strategia di crescita e ammodernamento che abbiamo voluto dare con la nostra azione amministrativa. Potremo garantire connessioni ultra veloci per scuole, uffici e altre strutture comunali, con un risparmio economico rilevante per i costi delle utenze. Ma questo intervento non è solo un miglioramento tecnico: la posa della fibra ottica è parte integrante della nostra visione di sviluppo a 360 gradi, che punta a rendere Brolo più moderna, efficiente e competitiva”.

Nonostante gli investimenti nella fibra ottica, in molte zone d’Italia il processo di spegnimento del rame procede ancora a rilento. Open Fiber, con il progetto “100% Fibra Vera”, punta ad accelerare questo passaggio cruciale, come spiega Paola Martinez, responsabile Affari istituzionali territoriali della società: “Con questo progetto Open Fiber intende offrire il proprio contributo al processo di spegnimento delle reti in rame, dimostrando quanto e come la diffusione della fibra ottica contribuisca allo sviluppo delle comunità, soprattutto quelle più distanti dai grandi centri e dalle aree metropolitane. Il processo di migrazione verso le reti in fibra ottica FTTH procede purtroppo a rilento: senza un impulso normativo specifico, l’effettivo spegnimento del rame si otterrebbe ben oltre i target di connettività Gigabit prefissati da Italia e UE, vanificando tutti gli sforzi e investimenti tecnologici che il Paese sta sostenendo per centrare gli obiettivi della transizione digitale ed ecologica”.

Per incentivare ulteriormente il passaggio alla nuova tecnologia, Open Fiber offre agli utenti residenziali di Brolo un voucher da 100 euro per chi attiverà una connessione entro il 30 giugno 2025, convertibile in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card MediaWorld o un buono carburante.

L’iniziativa di Brolo rappresenta un passo avanti significativo nel processo di digitalizzazione del Paese. Con una rete più veloce e stabile, il comune siciliano si proietta verso un futuro più connesso, accessibile e competitivo, a beneficio di cittadini, imprese e servizi pubblici.