Open Fiber, la fibra ottica ultraveloce arriva a Loria

Open Fiber, la fibra ottica ultraveloce è ora disponibile a Loria: sono oltre 5mila le unità immobiliari raggiunte dalla banda ultra larga

La fibra ottica ultraveloce di Open Fiber è adesso disponibile a Loria (Treviso). La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle ‘aree bianche’ nella regione Veneto, ha consegnato a cittadini ed imprese una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione. Il 27 febbraio, durante un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione, i tecnici di Open Fiber, Alberto Sperandio, Regional manager in Veneto, Alessandro Battistel, Field manager coordinator in Veneto e Davide Bertella, Field manager di Loria, hanno presentato il progetto ai residenti di Loria.

“Grazie all’ottima collaborazione con l’Amministrazione comunale adesso anche i cittadini e le imprese di Loria potranno avvalersi di un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità, permettendo così l’utilizzo di tutti i servizi innovativi, e ormai indispensabili, abilitati dal digitale”, ha sottolineato Alberto Sperandio, Regional Manager di Open Fiber in Veneto.

“Nel comune sono oltre 3.300 le unità immobiliari connesse attraverso un’infrastruttura che si sviluppa per circa 41 chilometri. Inoltre, ulteriori 1.800 unità immobiliari sono state raggiunte attraverso la tecnologia FWA, Fixed Wireless Access”, ha spiegato Alessandro Battistel, field manager coordinator in Veneto.

“Finalmente anche a Loria la connessione ultraveloce, grazie all’infrastruttura posata in questi anni da Open Fiber, sta diventando realtà e nel giro di qualche settimana i nostri cittadini potranno rivolgersi ai vari operatori per attivare il servizio e portare così la fibra ottica fin dentro le proprie abitazioni, attività commerciali, artigianali ed industriali: infatti quasi l'80% degli edifici del Comune è stato raggiunto dalla banda ultra larga. Un risultato importante reso possibile dalla proficua collaborazione tra i nostri uffici tecnici, Open Fiber e Valtellina SpA. Un grande ringraziamento va quindi a tutti gli operatori coinvolti per la grande disponibilità e professionalità”, hanno commentato il Sindaco di Loria Simone Baggio e l’assessore ai lavori pubblici Valter Pettenon.

Open Fiber sta realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 8,2 milioni di abitazioni in Italia. L’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 6.200 comuni nel Paese.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. I cittadini interessati non devono far altro che verificare sul sito web la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. In base a quanto previsto dai bandi pubblici, la rete di Open Fiber nei comuni delle aree bianche si ferma fuori dalla proprietà privata, fino ad un massimo di 40 metri di distanza dall’abitazione.

Quando il cliente finale ne farà richiesta, sarà l’operatore selezionato a contattare Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con lo stesso utente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro la sua abitazione. Al termine dell’operazione, l’utente potrà usufruire di molteplici servizi innovativi come lo streaming online in HD e 4k, il telelavoro, la telemedicina, i servizi avanzati della Pubblica Amministrazione e di tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, l’unica capace di arrivare a una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e che abilita una vera rivoluzione digitale grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.