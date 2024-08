Open Fiber: nel messinese voucher da 100 euro per i nuovi utenti

Open Fiber La Scelta Che Ti Premia: nel messinese buono regalo da 100 euro ai nuovi utenti entro il 31 ottobre

Open Fiber ha recentemente esteso la propria rete di fibra ottica anche nella provincia di Messina, offrendo a famiglie, professionisti e imprese una connessione ultraveloce di alta qualità. Con la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), l’infrastruttura è in grado di garantire velocità fino a 10 Gigabit al secondo, raggiungendo 40.335 unità immobiliari nei diciannove comuni della provincia, tra cui Capizzi, Cerami, Cesarò e Montalbano Elicona. Per celebrare il lancio, Open Fiber ha lanciato l’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia”, offrendo ai nuovi utenti la possibilità di vincere un buono regalo del valore di 100 euro.

Gli utenti residenziali che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 31 ottobre 2024 potranno ricevere un voucher da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Per partecipare, è sufficiente verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito web di Open Fiber, scegliere un operatore partner e completare l’attivazione della connessione. Dopo l’installazione, è necessario compilare un apposito form online e assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo con il codice sulla borchia ottica. Il termine ultimo per richiedere i premi è fissato al 31 dicembre 2024.

La nuova rete ultraveloce rappresenta un importante investimento per la digitalizzazione della provincia, senza gravare sui bilanci dei comuni, grazie al finanziamento con fondi regionali e statali attraverso il Piano Banda Ultra Larga (BUL). L’infrastruttura tecnologica, che rimarrà di proprietà pubblica, supporta un uso efficiente dei dati, abilitando connessioni veloci per smart working, streaming in HD, acquisti online e accesso ai servizi pubblici da remoto.

"Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, questi Comuni oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", ha affermato Clara Distefano, Regional Manager Sicilia e Calabria Sud di Open Fiber.